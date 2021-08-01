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    01:34, 01 Август 2021 | GMT +6

    Педофила осудили на 20 лет в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на 20 лет осужден педофил. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что гражданин Noori Khalil, 1996 года рождения, с ноября 2019 года по 2 декабря 2020 года дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего С., 2010 года рождения.

    «3 декабря 2020 года, когда мать малолетнего потерпевшего находилась у себя дома, при уборке в грязных вещах нашла нижнее белье своего сына, которое было испачкано белыми пятнами. Сын ответил, что когда он спал ночью, Noori Khalil лежал с ним рядом и совершал развратные действия. Как выяснилось, Noori Khalil являлся другом сожителя матери ребёнка и иногда оставался у них ночевать. Воспользовавшись тем, что его оставляли спать в одной комнате с ребенком, он под предлогом совместной игры на мобильном телефоне, предлагал ребенку ложиться вместе с ним, на что тот, не подозревая о намерениях извращенца, соглашался. Находясь за спиной ребенка, осуждённый осуществлял свой преступный умысел», - отметил Рустам Абдрахманов.

    В процессе расследования преступления, произошедшего в декабре 2020 года, стало известно еще об одном аналогичном факте, который произошел в ноябре 2019 года.

    «По словам ребенка, он воспринимал Noori Khalil как старшего брата, называл его по имени «Хан», когда тот приходил к ним домой. Преступные деяния подозреваемого нами были квалифицированы по ст.121 ч.4 УК РК - Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно, в отношении малолетнего», - добавил он.

    Приговором суда Noori Khalil осужден к 20 годам к лишению свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.


    Теги:
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