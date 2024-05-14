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    20:20, 13 Май 2024 | GMT +6

    Педофила из Павлодарской области осудили на длительный тюремный срок

    Педофила из Павлодарской области осудили на длительный тюремный срок
    Фото: pixabay.com.

    По данным пресс-службы специализированного межрайонного уголовного суда Павлодарской области, суд вынес приговор жителю, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетней, передает агентство Kazinform.

    Согласно информации специализированного межрайонного уголовного суда Павлодарской области, процесс прошел в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным на основании показаний свидетелей и потерпевшей, а также экспертиз и других собранных доказательств. Подсудимый вину не признал и просил оправдать его. 

    Суд приговорил подсудимого к 20 годам колонии. Помимо этого, в пользу потерпевшей взыскали три миллиона тенге. Законная представительница потерпевшей девочки дополнительно требовала взыскать с подсудимого пять миллионов тенге компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Напомним, 11 апреля депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», который ограничит въезд в Казахстан педофилам-иностранцам.

    Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал инициированное ранее депутатами предложение по введению хирургической кастрации для педофилов.

    Теги:
    Закон и право Судебный процесс Регионы Казахстана Педофилия Регионы Суды Заключенные Павлодарская область
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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