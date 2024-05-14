Педофила из Павлодарской области осудили на длительный тюремный срок

По данным пресс-службы специализированного межрайонного уголовного суда Павлодарской области, суд вынес приговор жителю, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетней, передает агентство Kazinform.

Согласно информации специализированного межрайонного уголовного суда Павлодарской области, процесс прошел в закрытом режиме. Подсудимого признали виновным на основании показаний свидетелей и потерпевшей, а также экспертиз и других собранных доказательств. Подсудимый вину не признал и просил оправдать его.

Суд приговорил подсудимого к 20 годам колонии. Помимо этого, в пользу потерпевшей взыскали три миллиона тенге. Законная представительница потерпевшей девочки дополнительно требовала взыскать с подсудимого пять миллионов тенге компенсации. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 11 апреля депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», который ограничит въезд в Казахстан педофилам-иностранцам.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал инициированное ранее депутатами предложение по введению хирургической кастрации для педофилов.