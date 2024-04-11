Педофилам-иностранцам ограничат въезд в Казахстан

Депутаты Сената одобрили в первом чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Целями инициированного депутатами Парламента Закона являются совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, механизмов государственного контроля в области миграции населения, обеспечение гарантии прав граждан в условиях чрезвычайного положения, а также устранение имеющихся пробелов в законодательстве.

Задачи Закона:

ограничение въезда в Республику Казахстан и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;

определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции. Так, на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу, которая будет осуществляться территориальными органами внутренних дел;

урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов, удостоверяющих личность и иных документов с истекшим сроком действия, если возможность их продления или замены отсутствует. Такие документы будут признаваться действительными независимо от срока их действия;

в целях предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для утраты гражданства Республики Казахстан — в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства, после приобретения гражданства Казахстана (то есть когда лицо пользуется иностранным паспортом после приема казахстанского гражданства).

В действующем законодательстве предусмотрена регистрация утраты гражданства Казахстана только за приобретение гражданства иностранного государства.

Также Законом предлагаются следующие поправки:

направленные на создание условий для переселенцев в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в получении земельных участков для сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки переселенцам будут предоставляться на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) сроком до 5 лет во внеконкурсном порядке в размерах, не превышающих минимальные размеры, без права отчуждения.

При этом смена постоянного места жительства из этих регионов влечет прекращение права землепользования. Вместе с тем, переселенцы, проживающие в регионах расселения более 5 лет, будут вправе заключать на новый срок договора долгосрочного права землепользования;

закрепляются нормы о защите субсидий, выплачиваемых участникам добровольного переселения на переезд, возмещение расходов по найму жилья и оплату коммунальных услуг, покупки жилья от взысканий по кредитным обязательствам перед банками и другими финансовыми организациями.

На них не может быть наложен арест, а также временные и другие ограничения на совершение расходных операций;

направленные на усовершенствование процедуры присвоения статуса кандас в части определения национальности, в случаях, если в документе удостоверяющего личность, не будет указана национальность этнического казаха.

В частности, за Министерством труда и социальной защиты населения закрепляется компетенция по разработке и утверждению правил определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Казахстана в упрощенном порядке в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность либо в других документах, подтверждающих национальность претендентов.

Решение по указанному вопросу будет приниматься местным исполнительным органом путем создания Комиссии для рассмотрения вопросов принадлежности к казахской национальности;

для этнических казахов, имеющих ученую степень при необходимости проведения научных работ, будет представлена возможность самостоятельной миграции по регионам без возврата и возмещения полученных мер государственной поддержки на переселение;

предусматривается возможность включения в региональную квоту приема кандасов также вдов кандасов и их общих детей;

трудовым мигрантам предоставляется возможность получать разрешение на срок от одного до двенадцати месяцев по заявлению самого трудового иммигранта.

Кроме того, рассматриваемым Законом вводится уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонента в учреждениях уголовно-исполнительной системы.