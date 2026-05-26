Педагогов-профориентологов будут готовить еще в одном вузе Казахстана

В Казахстане расширяют подготовку педагогов-профориентологов. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Саясата Нурбека, Миннауки сегодня развивает систему образовательной навигации и профориентации. Ключевым инструментом стала цифровая платформа EduNavigator.kz. Она позволяет определить профессиональные склонности учащихся, познакомить их с новыми профессиями и связать образовательную траекторию с потребностями рынка труда.

Через платформу профдиагностику уже прошли более 240 тысяч школьников, из них 132 тысячи — в 2025 году.

Для укрепления кадрового потенциала профориентации внедрена программа «Педагог-профориентолог».

— Подготовка ведется в КазНПУ имени Абая, а с 2026–2027 учебного года к программе подключится Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова, — сообщил Саясат Нурбек.

Также одним из значимых направлений профориентационной работы стала выставка Study in Kazakhstan, которая прошла в 14 городах страны и охватила более 46 тысяч школьников, родителей и профориентаторов. Участие приняли свыше 60 отечественных и более 20 зарубежных вузов, представивших образовательные программы, гранты и возможности обучения. По сравнению с прошлым годом существенно расширены география и охват проекта.

Дополнительно вузами проведена профориентационная работа в рамках программы «Серпін». Мероприятиями охвачены более 13 тысяч учащихся, порядка 2 тысяч родителей и свыше 700 профориентаторов.

Вместе с тем, в течение 2025-2026 учебного года проведены более 100 ярмарок вакансии, более 150 мероприятий с участием работодателей, на которых участвовали свыше 120 тыс. студентов 3-4 курсов и более 300 предприятий.

