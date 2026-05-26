Более 5000 подростков Казахстана работают в торговле, кафе и сфере услуг

В Казахстане официально трудоустроены 5,3 тысяч подростков, большинство из которых работают в торговле, сфере развлечений, общественного питания и услуг. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, чаще всего школьники получают первый трудовой опыт в качестве курьеров, официантов, продавцов-консультантов и помощников поваров.

Согласно данным Бюро национальной статистики, число детей в возрасте от 14 до 18 лет, которым разрешена трудовая деятельность, составляет 1,7 млн человек.

По данным информационных систем Министерства труда, на сегодняшний день занятостью охвачены 5,3 тысяч учащихся.

— Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания — то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это — рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры и т.д, — сообщил глава ведомства.

Больше всего подростков в возрасте от 14 до 18 лет проживает в южном макрорегионе — в Туркестанской области (236,6 тыс.), Алматинской области (143,5 тыс.), Жамбылской области (120 тыс.), а также в Алматы (161,8 тыс.), Астане (107 тыс.) и Шымкенте (112 тыс.).

При этом наибольшая занятость учащихся отмечается именно в мегаполисах — на них приходится 59% всех работающих подростков страны. В Министерстве это связывают с высокой концентрацией торговых и развлекательных объектов.

Как отметил министр, для поиска безопасной и официальной работы школьники и студенты с 14 лет могут использовать раздел «Мои летние каникулы» на платформе Enbek.kz. Там подростки могут создать резюме и искать вакансии, а для учащихся младше 16 лет регистрацию оформляют родители или законные представители.

По данным Министерства, с начала 2026 года через платформу трудоустроили 1024 учащихся, а в 2025 году — 4552.

Напомним, в 2026 году учебный год в Казахстане завершили почти 4 млн школьников. Из них 343 тысяч учащихся завершают 9 класс, а 215 тысяч — 11 класс.