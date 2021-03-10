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    12:46, 10 Март 2021 | GMT +6

    Педагогов и полицейских начали вакцинировать в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы от коронавируса начали вакцинировать педагогов и сотрудников полиции. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, вакцинация началась. Педагогов начали вакцинировать со вчерашнего дня. Общее количество, подлежащих на вчерашние сутки было более 300 человек. Работа в данному направлении продолжается. Сотрудников департамента полиции также начали вакцинировать», - сказала она в ходе брифинга в РСК.

    Среди учителей за первый день вакцинировались около 20 человек, а среди полицейских около 50.

    Напомним, в Казахстане кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции стартовала 1 февраля.



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    Здравоохранение Алматы Правоохранительные органы
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