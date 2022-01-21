Педагоги-ассистенты для детей с особыми потребностями: как это работает в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество детей с особыми образовательными потребностями (ООП) растет в Казахстане из года в год. В 2019 году количество детей с ООП составляло более 60 тысяч. На сегодняшний день эта цифра увеличилась до чуть более 112 тысяч. Вместе с ростом детей с ООП растет потребность в социализации и адаптации таких детей. Для этого в отечественной системе образования была введена новая специальность – педагог-ассистент. В чем заключаются задачи такого педагога разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

В начале прошлого года Глава государства отметил, что количество детей с (ООП) в Казахстане растет. На сегодняшний день 112 274 ребенка с ограниченными возможностями в развитии в возрасте от 7 до 18 лет состоят на учете региональных психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК). Поэтому Президент поручил, в целях формирования инклюзивной и общественной среды, обновить нормативы в данной сфере. По словам Главы государства, действующие на тот момент нормы устарели.

30 апреля 2020 года министром образования РК Асхатом Аймагамбетовым был внесен приказ о внесении изменений в Закон РК «Об образовании», в результате в нашей стране появилась должность педагога-ассистента. В 2021 году к работе приступили 700 педагогов-ассистентов организации среднего образования.

Каковы основные функции педагога-ассистента

По данным директора центра инклюзивного образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Лауры Бутабаевой, на сегодняшний день в регионах работает уже более 1 000 педагогов-ассистентов. В чем заключается работа таких специалистов?

«Педагог-ассистент оказывает сопровождение ребенка с особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательном процессе на основании рекомендации психолого-медико-педагогической консультации. ПМПК рекомендует педагога-ассистента в том случае, если у ребенка имеются трудности в освоении типовой учебной программы, то есть государственного стандарта образования», - рассказала Лаура Бутабаева.

В настоящее время уже определены функциональные обязанности педагога-ассистента. Основная функция такого специалиста – это помощь ребенку в усвоении типовой учебной программы.

«Поэтому педагог-ассистент должен входить в состав службы психолого-педагогического сопровождения обучающегося данной школы, должен сотрудничать как с педагогами, там и со специалистами школы. Он является своего рода посредником между педагогом и ребенком, изучает ребенка, его сильные и слабые стороны, взаимодействует с родителями и затем помогает ребенку в освоении типовой учебной программы по всем предметам. То есть это не тот случай, когда нужна только физическая помощь социальной службы. В этом случае изучаются, обсуждаются методы, которые помогут ребенку, технологии и формы работы с ребенком. Педагог-ассистент и предметники работают над этим», - пояснила директор центра инклюзивного образования.

По ее данным, количество педагогов-ассистентов в организациях образования зависит от количества детей, которым необходимо индивидуальное сопровождение, которое определяется в индивидуальном порядке региональными психолого-медико-педагогическими консультациями и штатным расписанием организации образования. Кроме того, потребность в педагогах-ассистентах варьируется в зависимости от вида нарушений ребенка с ООП и динамики его образовательного маршрута.

График работы педагога-ассистента зависит от количества учебных часов ребенка с ООП, которого он сопровождает. А оплата за работу регулируется Трудовым кодексом РК и зависит от образования педагога, его педагогического стажа и квалификационной категории.

Что нужно для того, чтобы работать педагогом-ассистентом

Согласно приказу №169 от 30 апреля 2020 года «О внесении изменений «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» (приказ министра образования и науки РК от 13 июля 2009 года №388) определены требования к квалификации педагога-ассистента.

«Педагог-ассистент должен иметь техническое и профессиональное образование по направлению «Специальное образование» без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное образование не по педагогическим специальностям, при наличии сертификата курсов повышения квалификации по направлению деятельности, при этом не претендует на квалификационные категории педагога; и (или) при наличии среднего уровня квалификации стаж работы по специальности: для педагога-модератора не менее трех лет, для педагога-эксперта – не менее четырех лет, педагога-исследователя не менее пяти лет», - говорится в приказе.

Лаура Бутабаева сообщила, что на сегодняшний день такие специалисты проходят обучение на базе некоторых вузов.

«В данный момент в вузах ведется разработка программы по подготовке педагогов-ассистентов. Пока такого выпуска нет, однако они могут проходить курсы на базе некоторых вузов или некоторых НПО», - отметила Бутабаева.

Практика педагогов-ассистентов пока еще нова в Казахстане. Однако она успешно зарекомендовала себя за рубежом, поскольку обучение детей с ООП при наличии ассистента педагога проходит гораздо эффективнее.

При этом, как отметила директор центра, основная задача таких специалистов не конкретно в обучении, а в лучшей адаптации к миру.

«Главная задача педагога-ассистента не в том, чтобы постоянно вести его за руку и везде быть с ним, а в более успешной социализации и адаптации ребенка к миру и взрослой жизни после школьной скамьи. Как правило, адаптация детей с ООП в обычных школах проходит гораздо быстрее, чем в специализированных школах. А педагог-ассистент - ребенку в помощь», - объясняет Лаура Бутабаева.

За рубежом такие специалисты называются «тьюторами». Они присутствуют на занятиях с ребенком, помогают с усвоением программы, сопровождают в коридорах, в туалет, в столовую при надобности, помогают с выполнением домашнего задания. То есть также создают все условия для помощи в освоении учебной программы.

В нашей стране «тьюторы» помогают только в отношении физических потребностей. Поэтому было введено понятие педагог-ассистент, который помогает детям, у которых есть трудности в освоении учебной программы.

Педагог-ассистент Саодат Абулова рассказала, в чем заключаются ее обязанности.

«У меня двое учеников, девочка и мальчик, оба на ходунках. С девочкой работаю уже семь лет, с мальчиком – с сентября 2021 года. Я сопровождаю их в туалет, столовую, занятия ЛФК, массаж. Я сижу с ними на занятиях и помогаю усваивать программу, вечером по телефону по видеозвонку помогаю выполнять домашние задания. Оказываю помощь во всем, в чем ребенок нуждается в помощи. В этом заключается моя работа», - рассказывает Саодат Абулова.

По ее мнению, каждый ребенок имеет свои уникальные физические и образовательные способности. Поэтому к каждому необходимо найти индивидуальный подход. Очень важно наладить комфортные и доверительные отношения между ассистентом и учеником. Кроме того, нужно помочь ребенку найти контакт с другими учениками.

«Иногда здесь нужна помощь хорошего психолога. Не всегда просто прийти к полному взаимопониманию с родителями в вопросах индивидуализации учебного процесса», - отметила педагог-ассистент.

Говоря о трудностях, она указала лишь на сложности дистанционно помогать ребенку, если он что-то не усвоил, находясь на дистанционном обучении во время карантина.

«У меня 15 лет опыта, в данный момент обучаюсь на дефектолога. У меня у самой дочка особенная, уже 16 лет дочери, поэтому 16 лет я с ней работаю и 15 лет в этой сфере. Выбрала эту профессию, потому что я люблю работать с детьми. Не жалею ни капельки о своем выборе. Мне нравится понимать и преодолевать сложности детей вместе с ними. Я не считаю все это трудностями, это моя работа, которую люблю. Кроме того, я отметила про себя, что стала добрее, человечней, мудрее, терпеливей и более сдержанной. Благодаря работе, этим ребятам, я стала ценить саму жизнь, здоровье. Я стала ценить дружбу и считаю именно это своим личным успехом», - поделилась Саодат Абулова.

Напомним, на пятом заседании НСОД в феврале 2021 года Глава государства отметил, что системная поддержка лиц с инвалидностью характерна для прогрессивных и социально ответственных государств. И что государству необходимо на постоянной основе улучшать работу в этом направлении.

Рабига Нурбай