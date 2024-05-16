Печное отопление и туалеты на улице: как жили алматинцы в ветхих домах

Жителей алматинских домов, построенных еще 1950-х годах, переселяют из ветхого жилья в новые квартиры. Вместо старых квартир без всяких благ цивилизации им предоставляют благоустроенные квартиры в современных жилых комплексах. Это стало возможным в рамках «Программы реновации жилищного фонда в городе Алматы на 2021–2025 годы», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

СПК «Алматы» реализует программу реновации жилфонда совместно со своей дочерней компанией ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города Алматы» (ПКС).

Программа предполагает снос несейсмостойких и представляющих угрозу для жизни людей ветхих домов с истекшим сроком эксплуатации. На их месте построят современные жилые комплексы со спортивными площадками и парковкой, а также другие значимые для города объекты.

Согласно условиям программы реновации, владельцы ветхого жилья могут получить равнозначную по площади квартиру в новом доме. Более того, новая квартира будет в среднем на 10 квадратных метров больше предыдущей, и доплачивать за дополнительные метры переселенцам не придется.

Фото: пресс-служба СПК «Алматы»

На время строительства жильцам предоставляют бесплатное временное жилье, т. е. без какой-либо арендной платы. При этом у них есть возможность переехать на постоянное место жительства в готовый дом из жилищного фонда ПКС.

Алматинка Светлана Синицкая — одна из тех, кто переселился в новое жилье. Ее прежний каркасно-камышитовый дом располагался на проспекте Райымбека 347. Он был построен еще в 1959 году. По словам женщины, здание находилось в плачевном состоянии и жить в нем было небезопасно. Проблему своего ветхого жилья она вместе с соседями озвучила на встрече с акимом и попросила их переселить.

— Состояние дома вселяло в нас страх: уже виднелся каркас, сыпались стены, износилась проводка. К тому же оставляли желать лучшего и условия проживания — мы пользовались печным отоплением, туалеты были на улице, — вспоминает женщина.

Фото: пресс-служба СПК «Алматы»

В обмен на старое жилье ПКС предоставил Светлане Синицкой и ее соседям новые квартиры в ЖК «Sulu Tan», площадь которых примерно на 16 квадратных метров больше, чем в прежних.

— Мы переехали в ЖК комфорт-класса с красивым двором и чистым подъездом. Приятным бонусом стало увеличение площади нового жилья и наличие двух лоджий. Район очень развитый, с хорошей инфраструктурой — все необходимое находится в шаговой. Мы и мечтать не смели о таком. Очень благодарны руководству города, СПК и ПКС за новую жизнь, — делится радостью алматинка.

Как отметили в СПК «Алматы», жители ветхих домов получают квартиры сразу в чистовой отделке. В домах уже подведен интернет, установлена противопожарная сигнализация, предусмотрена новая сантехника и фаянс, газовая либо электрическая плита. Таким образом, новоселам не приходится вкладываться дополнительно.

Преимущества такого подхода испытали на себе и бывшие жители дома на Азовского 18 в Жетысуском районе Алматы, которые переехали в новый дом на улице Скрябина 28.

Фото: пресс-служба СПК «Алматы»

— Мы семь лет прожили в ветхом доме без элементарных благ — газа, горячей воды и отопления. Топили сами — углем и дровами. Переселение в новое жилье стало для нас настоящим чудом, если учесть, чтобы оно не требовало никаких вложений, а площадь новых квартир оказалась даже больше, чем было ранее. К тому же, очень порадовала планировка. В целом дом очень красивый и теплый, да и с районом повезло, — комментирует Фарида Ишмеметова.

Фото: пресс-служба СПК «Алматы»

По словам другой алматинки Антонины Понамаревой, она всю жизнь прожила в каркасно-камышитовом доме по улице Вольная 5, который был построен без фундамента больше 70 лет назад. Кровля в нем давно обрушилась, горячей воды и газа тоже не было.

— Состояние дома напоминало бомбу замедленного действия. Износилась проводка, протекала крыша, сыпалась штукатурка, а деревянная перекладина сгнила. Об удобствах и речи не было — водопровод и канализация были сделаны жильцами собственноручно, санузлы находились в кухнях или на балконе. Из-за отсутствия газа от безысходности пользовались газовыми баллонами и жили в постоянном страхе — их в доме было целых 15, — рассказала женщина.

Фото: пресс-служба СПК «Алматы»

С недавних пор жизнь Антонины Фёдоровны изменилась к лучшему — она переехала в новую многоэтажку на улице Скрябина 28. Дом построен из монолитного железобетона, состоит из 12 этажей и 62 квартир, внутри имеется подземный паркинг, рядом — детские сады, школы, ТРЦ, рынок, магазины и скверы.

Программе реновации — четыре года, за это время в новые дома переселились свыше 2200 человек.



Фото: пресс-служба СПК «Алматы»

— С момента запуска программы совместно с инвесторами было снесено 64 ветхих, а на их месте построено 23 (5-12-этажных) новых жилых дома. Всего переселено свыше 2200 человек в 630 квартир. Сейчас большая часть ветхих домов с истекшим сроком эксплуатации находится в Турксибском и Жетысуском районах. В Турксибском районе имеется 586 ветхих домов, в Жетысуском — 143. В целом, в городе Алматы определены 1388 ветхих домов с истекшим сроком эксплуатации, из которых 688 планируется переселить до 2030 года и в которых проживает более 30 000 человек. При этом 90% переселения планируется за счет инвесторов, — сообщил заместитель председателя правления СПК «Алматы» Ануар Габдуллин.

Он также заверил, что ПКС гарантирует права и обязанности всех сторон, представители компании встречается и обсуждает варианты переселения индивидуально с каждым жителем ветхого дома.

Фото: пресс-служба СПК «Алматы»