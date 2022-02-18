ПЦР-тесты на 3,8 млрд тенге сдали алматинцы в рамках ОСМС в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько алматинцев бесплатно прошли ПЦР-тесты на коронавирус в рамках ОСМС за прошлый год, ответил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметил, что ПЦР-тесты с самого начала пандемии COVID-19 в Казахстане проводится определенному контингент населения бесплатно.

«За 2021 год в рамках ГОБМП проведено в Алматы более 407 тысяч ПЦР-тестов на сумму 2,5 млрд тенге, в рамках пакета ОСМС проведено более 633 тысяч ПЦР-тестов на сумму 3,8 млрд тенге. Данная работа продолжится и в этом году», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Ранее врачи рассказали, кому можно бесплатно сдать ПЦР-анализы в поликлиниках.