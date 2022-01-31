ПЦР-тест на дому: в каких случаях приезжает мобильная бригада

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила, приедет ли мобильная группа на дом для забора анализа на СOVID-19 методом ПЦР-теста, если у человека есть симптомы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да. В ходе ежедневного обзвона, то есть медицинского наблюдения, если контактное лицо скажет, что у него есть какие-либо клинические проявления коронавирусной инфекции, то ему в обязательном порядке лабораторное тестирование будет проведено», - сказала А. Калыкова на брифинге РСК.

Она отметила, что, согласно постановлению главного госсанврача РК, контактные лица, которые имеют документальное подтверждение законченного курса вакцинации, ревакцинации, либо переболевшие не подлежат лабораторному обследованию при отсутствии каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции. По истечении семидневного карантина в отношении данных лиц наблюдение заканчивается.

«Хотелось бы отметить, что данные контактные лица не изолируются на домашний карантин, за ними ведется ежедневное медицинское наблюдение путем обзвона. Если же контактное лицо не получало вакцинацию или ревакцинацию и есть какие-либо симптомы, то лабораторное обследование методом ПЦР-тестирования проводится на седьмые сутки от момента контакта. При получении отрицательного результата карантин заканчивается, при получении положительного результата данное лицо изолируется, в учет берется как вновь выявленное лицо», - сказала Асель Калыкова.