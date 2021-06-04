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    09:39, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Пазл с госфлагом собрали на центральной площади костанайские активисты АНК

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Пазл с изображением государственного флага площадью 18 квадратных метров собрали активисты областной Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи.

    Как оказалось, необычный флэшмоб прошел в рамках патриотической акции «Менің елімнің туы», посвященной Дню государственных символов и 30-летию Независимости Казахстана.

    «Молодежные крылья этнокультурных объединений и активисты Центра волонтерского движения собрались на площади перед областным акиматом, чтобы развернуть флаг Республики Казахстан в честь празднования Дня госсимволов. Флэшмоб начался с казахского народного танца, который исполнил хореографический коллектив «Зарянка» под мелодию Курмангазы. В заключительной части танцоры коллектива «Индиго» собрали изображение флага Казахстана из ПВХ-пазлов. Получившийся флаг размером 18 квадратных метров стал фишкой мероприятия». - рассказали в АНК.

    Дополняли картину волонтеры АНК с флагами в руках и представители молодежных крыльев этнокультурных объединений в национальных костюмах.

    В пресс-службе областной АНК отмечают, что эстафету, которая призвана усилить чувства патриотизма казахстанцев и осознание ими значимости госсимволов, участники флешмоба передали всем казахстанцам, желающим выразить свою любовь к Родине. Присоединиться к акции можно в течение июня, лейтмотивом которого является слово «патриотизм». Для этого нужно сделать публикацию в социальных сетях под хэштэгом #меніңтуым,#мойфлаг# Qazaqstan30.

    Теги:
    АНК Костанайская область Общество
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