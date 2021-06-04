Пазл с госфлагом собрали на центральной площади костанайские активисты АНК
Как оказалось, необычный флэшмоб прошел в рамках патриотической акции «Менің елімнің туы», посвященной Дню государственных символов и 30-летию Независимости Казахстана.
«Молодежные крылья этнокультурных объединений и активисты Центра волонтерского движения собрались на площади перед областным акиматом, чтобы развернуть флаг Республики Казахстан в честь празднования Дня госсимволов. Флэшмоб начался с казахского народного танца, который исполнил хореографический коллектив «Зарянка» под мелодию Курмангазы. В заключительной части танцоры коллектива «Индиго» собрали изображение флага Казахстана из ПВХ-пазлов. Получившийся флаг размером 18 квадратных метров стал фишкой мероприятия». - рассказали в АНК.
Дополняли картину волонтеры АНК с флагами в руках и представители молодежных крыльев этнокультурных объединений в национальных костюмах.
В пресс-службе областной АНК отмечают, что эстафету, которая призвана усилить чувства патриотизма казахстанцев и осознание ими значимости госсимволов, участники флешмоба передали всем казахстанцам, желающим выразить свою любовь к Родине. Присоединиться к акции можно в течение июня, лейтмотивом которого является слово «патриотизм». Для этого нужно сделать публикацию в социальных сетях под хэштэгом #меніңтуым,#мойфлаг#