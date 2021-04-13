Паводок в СКО: уровень воды поднимается, есть заторы льда

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наблюдается подъем уровня воды на всех водных объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», на утро 13 апреля на реке Аканбурлык, село Ковыльное, наблюдается затор льда выше поста, уровень упал на 40 см. Затор льда ниже поста наблюдения есть и на реке Есиль, в районе села Токсан би.

На малых реках области Иманбурлык, Аканбурлык, Шарык, Камысакты продолжается подъём уровня воды. За сутки - от 8 до 160 см. Наибольшие подъёмы на гидропостах на реке Бабыкбурлык – 160 см и на реке Шарык - 153 см. Ледоход - на реке Аканбурлык. На реке Мукыр – чисто, уровень упал на 5 см. По рекам Шагалалы и Камысакты отмечается вода поверх льда.

«На гидропосту в городе Сергеевке, со стороны нижнего бьефа водохранилища, на реке Есиль - льда нет, уровень воды не изменился, идёт процесс накопления Сергеевского водохранилища. Уровень воды в водохранилище за сутки увеличился на 43 см и составляет 784 см, объем 675 млн кубометров, наполняемость - 97%. До перелива остаётся 16 см. Наблюдается вода на льду. В течение дня ожидается начало перелива через гребень», - рассказали в североказахстанском «Казгидромете».

На гидрологических постах на реке Есиль наблюдается подъём уровня воды от 5 до 85 см. Наибольший подъём возле села Токсан Би. Он связан с притоком талых вод с окрестных полей и притоков.

На озере Большой Тарангул уровень воды вырос на 1 см и составляет 323 см. Отмечается ледостав, 105 см.

Днем ранее в регионе объявили штормовое предупреждение в связи с подъемом уровня воды в реках.

Наблюдения за уровнем воды, расходом и ледовой обстановкой по области ведутся на 19 гидропостах. Из них 16 расположены на реке Есиль и её притоках, два - на Сергеевском и Петропавловском водохранилище, и один - на озере Большой Тарангул.