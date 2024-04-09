РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:40, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводковая ситуация в Алматинской области стабильна

    мчс
    Фото: МЧС РК

    Паводковая ситуация в Алматинской области стабильная, подтоплений населенных пунктов, дорог и других объектов не произошло. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима региона Нуржан Кудайбергенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Замакима в ходе своего выступления сообщил, что на территории Алматинской области насчитывается 310 крупных гидротехнических сооружений.

    — По ежедневным данным «Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции», наполнение крупных водохранилищ региона таких как «Капшагай», «Курты», «Бартогай» и «Бестобе» осуществляется в штатном режиме, темпы наполнения составляют от 44 до 99%, — сказал он.

    Вопрос подготовки к паводковому периоду 2024 года, по словам спикера, был рассмотрен на заседании комиссии в прошлом году. Работы были выполнены в срок, происшествий во время паводка в этом году не произошло.

    — Только в Илийском районе зафиксирован сток воды на Ворошиловском водохранилище. В срочном порядке был организован штаб под председательством акима области, провели работу по предупреждению опасности. Местные жители, волонтеры и военнослужащие провели превентивные меры, в результате удалось спасти населенные пункты от подтоплений, — добавил спикер.

    Он отметил, что ранее был утвержден план мероприятий по подготовке к паводковому периоду 2024 года. Так, с начала года из населенных пунктов вывезено 3,7 тысячи кубометров снега, очищено 347 км арычной сети, 156,9 км каналов, 157 единиц водопропускных труб под автодорогами, 7 единиц водопропускных труб под железными дорогами и 82,1 км водоотводных каналов. Также в рамках учения «Коктем-2024» на шести паводкоопасных участках очищено 1,8 км канав, 35 водопропускных труб под автодорогами, вывезено 150 тысяч кубометров снега.

    — На текущий год в резерве акимата области предусмотрено 2 миллиарда 16 миллионов тенге. На проведение профилактических работ в территориальном ДЧС выделено 110,6 млн тенге. В случае обострения паводковой ситуации сформирована группировка сил и средств служб гражданской защиты области с общей численностью 1326 человек, 471 единицы техники, 126 мотопомпов, 29 единиц плавсредств, 35 460 мешков», — заключил Нуржан Кудайбергенов.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Алматинская область Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!