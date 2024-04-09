Паводковая ситуация в Алматинской области стабильна

Паводковая ситуация в Алматинской области стабильная, подтоплений населенных пунктов, дорог и других объектов не произошло. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима региона Нуржан Кудайбергенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Замакима в ходе своего выступления сообщил, что на территории Алматинской области насчитывается 310 крупных гидротехнических сооружений.

— По ежедневным данным «Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции», наполнение крупных водохранилищ региона таких как «Капшагай», «Курты», «Бартогай» и «Бестобе» осуществляется в штатном режиме, темпы наполнения составляют от 44 до 99%, — сказал он.

Вопрос подготовки к паводковому периоду 2024 года, по словам спикера, был рассмотрен на заседании комиссии в прошлом году. Работы были выполнены в срок, происшествий во время паводка в этом году не произошло.

— Только в Илийском районе зафиксирован сток воды на Ворошиловском водохранилище. В срочном порядке был организован штаб под председательством акима области, провели работу по предупреждению опасности. Местные жители, волонтеры и военнослужащие провели превентивные меры, в результате удалось спасти населенные пункты от подтоплений, — добавил спикер.

Он отметил, что ранее был утвержден план мероприятий по подготовке к паводковому периоду 2024 года. Так, с начала года из населенных пунктов вывезено 3,7 тысячи кубометров снега, очищено 347 км арычной сети, 156,9 км каналов, 157 единиц водопропускных труб под автодорогами, 7 единиц водопропускных труб под железными дорогами и 82,1 км водоотводных каналов. Также в рамках учения «Коктем-2024» на шести паводкоопасных участках очищено 1,8 км канав, 35 водопропускных труб под автодорогами, вывезено 150 тысяч кубометров снега.