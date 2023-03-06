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Паводковая обстановка в Жетысуской области под контролем - ДЧС

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Марта 2023, 16:21
Паводковая обстановка в Жетысуской области под контролем - ДЧС Кадр из видео

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника ДЧС Жетысуской области Игорь Жуков на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что паводковая обстановка в Кербулакском и Алакольском районах стабилизировалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 марта в селе Кызылжар Кербулакского района из-за резкого снеготаяния произошло подтопление дворовых территорий и одной улицы.

Игорь Жуков отметил, что в селе Кызылжар устранено подтопление четырех дворовых территорий. На месте были задействованы 19 сотрудников и шесть единиц техники. В данное время ведутся работы по углублению и очистке арычной системы.

Также спикер прокомментировал информацию о подтоплении территории завода по производству цемента.

«Информация о подтоплении территории завода ТОО «Alacem» по производству цемента, расположенного на 9 км вдоль автодороги Сарыозек-Коктал Кербулакского района, в ДЧС области не поступала. Однако в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено, что работниками снято и размещено видео о том, что с полей в результате обильного снеготаяния имеется подтопление территории завода склоновым стоком. Силами и средствами организации были предприняты меры по отводу поступающей талой воды. Жертв и пострадавших нет. Разрушений также не имеется», - проинформировал Игорь Жуков.

В селах Кабанбай и Жайпак Алакольского района также успешно ликвидированы последствия подтоплений дворовых территорий. На местах были задействованы 10 сотрудников личного состава и три единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

В результате интенсивного снеготаяния и неочищенной арычной системы в Ескельдинском районе подтопило проезжую часть вблизи села Жалгызагаш. Спасатели экстренно выехали на место и провели работы по углублению и очистке каналов. Талая вода проходит в транзитном режиме в речку Бигаш.

«Согласно штормового предупреждения РГП «Казгидромет», в связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также повышением температурного фона, в период с 6 по 8 марта в области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - заявил спикер.

По данным ДЧС, паводковая обстановка в Жетысуской области находится под контролем. Для профилактики подтоплений сотрудники департамента по ЧС призывают граждан к содействию в очистке арычных систем и уборке дворовых территорий.


Паводок   ДЧС   Жетысуская область   Талдыкорган  
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