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Паводки в Туркестанской области: ситуация стабилизирована - МЧС

3 Февраля 2023, 15:46
Паводки в Туркестанской области: ситуация стабилизирована - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате паводков подтоплен 21 населенный пункт и 234 дворовых территории в Туркестанской области. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данное время осложнилась паводковая ситуация в южных регионах республики, в частности, в Туркестанской области. 1 и 2 февраля в результате сильных осадков в виде дождя и повышения температуры до 7-8 градусов произошли паводковые явления талых вод горных склонов в четырех районах Туркестанской области. В основном, это Сауранский, Ордабасинский, Созакский и Байдибекский районы, а также города Арысь и Кентау. В результате был подтоплен 21 населенный пункт, 234 дворовых территории», - сказал Ибрагим Кульшимбаев, отвечая на вопросы журанлистов.

По его словам, благодаря принятым оперативным мерам не допущено жертв и пострадавших.

«Подтоплен один жилой дом в городе Арыси. Все подразделения МЧС Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкента были приведены в повышенную готовность. В связи с получением прогноза Казгидромета, оперативно были приняты меры для отвода вод, было уложено около 13 тысяч мешкотар, задействовано более 400 человек личного состава и 71 единица техники, также были подтянуты оперативные средства Шымкентского гарнизона. Ситуация стабилизирована», - заверил Ибрагим Кульшимбаев.

Спикер добавил, что в Туркестанской области находится глава МЧС.


Фото: t.me/qr_tjm

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