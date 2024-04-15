Паводки в России: объявлена эвакуация населения в Курганской области

В ряде сел Курганской области и пригородных микрорайонах Кургана объявлена эвакуация населения из-за угроз затопления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Напряженная ситуация сохраняется в Курганской области, где уровень воды в реке Тобол продолжает расти. По данным правительства региона, на 15 апреля эвакуированы 12 782 человека. В зону потенциального подтопления попадают 62 населенных пункта в 7 муниципальных округах, включая сам Курган.

Уровень Тобола в районе Кургана по состоянию на полдень 15 апреля составил 664 см над «нулем поста», рост - около 44 см за четыре часа. Также растет уровень воды в реках Исеть, Миасс.

В понедельник жителей ряда городских микрорайонов Кургана (Малое Чаусово, Смолино, ст. Камчиха), а также сел Менщиково и Кропанка призвали срочно эвакуироваться, работают сирены оповещения. В зоны возможного подтопления на территории города Кургана попадают еще 20 микрорайонов областного центра и более сотни садовых товариществ.

- Нужно уходить из тех мест, что точно будут подтоплены и затоплены, исходя из прогнозов Росгидрометра, который сегодня дает отметку уровня Тобола от 9 до 11 метров на территории города Кургана, - сказал губернатор.

В области продолжаются работы по укреплению дамб, одновременно на опасных участках устанавливаются быстровозводимые водоналивные дамбы из многослойного композитного материала. Кроме того, в поймах Тобола идет работа по бурению серии неглубоких скважин для повышения впитываемости почвы.

В Оренбуржье восток области постепенно стабилизируется, юг ждет прихода воды. Как сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, на утро 15 апреля в регионе подтоплены 15 068 жилых домов и 23 643 приусадебных участка. Остаются закрытыми 29 мостовых сооружений, существует угроза перелива на 3 участках 2 федеральных автодорог. С пострадавших территорий эвакуированы 16 547 человек, в том числе 4 648 детей.

Как отметил губернатор области Денис Паслер, на выходных наблюдалось постепенное снижение воды в районе Оренбурга. На утро понедельника уровень воды снизился на 5 см за три часа. Однако теперь большая вода идет вниз по Уралу, к южным границам области, в том числе в приграничный с Казахстаном Илекский район.

- В Оренбурге есть ожидание, что с каждым днем вода будет уменьшаться. В Орске динамика падения устойчиво продолжается. Большой объем воды движется вниз по реке в сторону Илека, соответствующую работу мы там проводим, - сообщил Денис Паслер.

На этом фоне оренбургские власти активно реализуют программы оказания помощи пострадавшему населению. На 15 апреля подано более 300 тыс. заявлений на получение единовременной материальной помощи, ее размер составляет от 10 до 20 тыс. на каждого члена семьи. Кроме того, финансовая помощь оказывается при утрате имущества – от 50 до 100 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Сложная обстановка по паводкам наблюдается в Томской области. Затоплена часть населенных пунктов Вершинино, Батурино и Черная Речка. Основная угроза складывается из угрозы образования ледовых заторов на реке Томь. В связи с этим в минувшие выходные были произведены дополнительные ледовзрывные работы на водоеме.

- Сегодня обстановку усугубляет понижение уровня воды в Кемеровской области и прогнозируемое понижение температуры воздуха, – сказал губернатор Томской области Владимир Мазур на аппаратном совещании в понедельник.

В Алтайском крае уровень паводковых вод во всех районах снижается. Как сообщает правительство региона, но некоторые дороги по-прежнему остаются закрытыми.

- Всего в крае на сегодняшний день остаются подтопленными 23 жилых дома и 65 приусадебных участков в 3 населенных пунктах в одном муниципальном образовании. Продолжает действовать один пункт временного размещения в селе Хабары Хабарского района, в нем остаются 2 человека, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге из-за рекордного подъема воды в Урале проводится массовая эвакуация населения.