Массовая эвакуация населения проводится в ряде районов Оренбурга

В Оренбурге из-за рекордного подъема воды в Урале проводится массовая эвакуация населения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС РФ, в Оренбургской области по состоянию на утро 12 апреля подтоплены 11 773 жилых дома и 15 066 приусадебных участков. С пострадавших территорий эвакуировано 10 739 человек, в том числе 2 094 ребенка. Закрыто для движения 35 мостовых сооружений.

В регионе волна паводка смещается вниз по течению реки Урал. Наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Орске, Оренбурге, Бузулуке, Бузулукском, Оренбургском и Илекском районах.

В самом Оренбурге подтоплено 5 микрорайонов, 3 населенных пункта и 21 садовое товарищество. В зоне подтопления находятся 2 328 домов и 3 792 приусадебных участка. Эвакуирован 1 521 человек, в том числе 319 детей.

К полудню пятницы уровень воды в Урале около Оренбурга достиг исторического рекорда - 11 метров 43 см, опасный уровень в 930 см превышен уже почти на 2 метра. Вода продолжает прибывать. Из-за угрозы прорыва дамбы в отдельных районах города объявлена полная эвакуация населения.

- Внимание Оренбуржцы! В городе звучит сирена. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см, - сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

В ранее пострадавшем от паводков Орске ситуация постепенно нормализуется. Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 798 сантиметров. За ночь он снизился на 30 сантиметров. Здесь положительно сказывается сокращение объемов стока с находящегося выше по Уралу Ириклинского водохранилища – за последнюю неделю сброс сокращен с рекордных 2 170 кубометров в секунду до сегодняшних 447 кубических метров.

Чрезвычайно сложная паводковая обстановка также складывается в Курганской области. Здесь продолжается интенсивный рост уровня воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана. В областном центре пик паводка прогнозируют к 14-15 апреля. В настоящее время в регионе подтоплены 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. В подтопленных населенных пунктах эвакуированы более 6 тысяч человек. В пунктах временного размещения находится 820 граждан, в том числе 281 ребенок. В регионе развернуто 99 ПВР на базе школ, лагерей, больниц и других учреждений соцсферы.

По данным МЧС РФ, в Курганской области продолжает расти уровень воды в реке Тобол, а также реках Исеть, Миасс. Из-за этого в зону потенциального подтопления попадают 62 населенных пункта в 7 муниципальных округах, включая сам Курган.

Уровень воды в Кургане на утро 12 апреля составил 399 см над «нулем поста» – рост за сутки около 24 см. В ближайшие дни в Кургане он может превысить исторический максимум - 1087 см.

Сейчас проводятся работы по укреплению городской дамбы протяженностью 30 километров. Специалисты увеличивают ее уровень на наиболее опасных участках с 8-10 метров до 11 и более метров. Также в регион доставлены 20 водоналивных дамб, выделенных специально из неснижаемого запаса госрезерва. Эвакуировано более 6 тысяч жителей. Спасатели МЧС России ослабляют ледовое поле вблизи гидротехнических сооружений.