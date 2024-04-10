Паводки в РК: более 82 тысяч сельхозживотных отогнаны в безопасное место

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш озвучил обновленную статистику по борьбе с паводками в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С начала паводкового периода спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. Привлеченными воздушными судами спасено 2 823 человек, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 детей. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

В пострадавшие регионы доставлено 167 935 кг, гуманитарной помощи.

Откачано более 8,5 млн кубических метров талой воды, проведена укладка 1,3 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала. Из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода.

В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2 655 ед. техники, 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов.

На данный час подтопленными остаются 3 444 частных жилых дома, 336 дворовых территорий в 5-ти областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская область. На контроле находится 105 размывов автодорог, из них 8 мостов и 97 дорожных полотен.

На контроле 69 населенных пунктов без транспортного сообщения