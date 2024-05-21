Паводки в Павлодарской области: завершается строительство домов в селе Жалаулы

5 семьям в селе Жалаулы, пострадавшим от паводка, сдадут строящиеся дома в июле. Об этом сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В апреле текущего года в селе Жалаулы было объявлено чрезвычайное положение в связи с паводком.

Были выявлены 5 домов, пострадавших во время паводка и признанных решением комиссии непригодными для проживания, на их месте начали строить новые дома.

— Сегодня в ходе рабочей поездки в Актогайский район в первую очередь посетил село Жалаулы. Строительство 5 новых домов поддержала группа ERG. Работы ведет местная компания ТОО «Стальмонтаж». Для меня было важно, чтобы жилье для сельчан строил ответственный бизнесмен этого района, который подойдет к работе с особым вниманием. На сегодня все 5 домов подняты. На двух из них работы выполнены на 90%, ведется отделка помещений. Остальные три дома в работе. В домах будет установлен котел длительного горения для отопления, септик для отвода воды, обеспечен подвод к центральному водопроводу. Отметить новоселье и передать дома хозяевам планируется в начале июля этого года, — написал аким Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в Instagram.

Кроме того, в селе Жалаулы продолжается строительство 3 новых котлованов общей емкостью 200 тысяч кубометров. Это позволит в будущем комплексно решить проблему подтопления села. Его также планируется завершить к концу июля.