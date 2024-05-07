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    11:55, 07 Май 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись 50 467 человек

    Паводки. Эвакуация
    Фото: ДЧС СКО

    В МЧС рассказали о паводковой ситуации на сегодня 11.00 часов, передает агентство Kazinform.  

    По республике вернулись в свои дома 50 467 человек.

    Отведена вода из 9660 частных жилых домов и 3213 дворовых территорий. Откачано более 16,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    Напомним, для пострадавших от паводков по всей стране будут строить типовые дома площадью 80 квадратных метров. Об этом заявил вице-премьер РК Канат Бозумбаев в ходе встречи с жителями Актюбинской области. По его словам, с помощью спонсоров есть возможность создать особые условия для многодетных семей и людей с инвалидностью. Эту работу могут координировать на местах акимы областей.

     

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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