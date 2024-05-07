Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись 50 467 человек

В МЧС рассказали о паводковой ситуации на сегодня 11.00 часов, передает агентство Kazinform.

По республике вернулись в свои дома 50 467 человек.

Отведена вода из 9660 частных жилых домов и 3213 дворовых территорий. Откачано более 16,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

Напомним, для пострадавших от паводков по всей стране будут строить типовые дома площадью 80 квадратных метров. Об этом заявил вице-премьер РК Канат Бозумбаев в ходе встречи с жителями Актюбинской области. По его словам, с помощью спонсоров есть возможность создать особые условия для многодетных семей и людей с инвалидностью. Эту работу могут координировать на местах акимы областей.