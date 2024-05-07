Вице-премьер РК Канат Бозумбаев посетил Актюбинскую область, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-премьер встретился с семьями, пострадавшими от наводнения, рассказал, какая работа будет проведена в регионе.

В Актюбинской области подтоплены более 1 400 индивидуальных жилых домов и более трех тысяч домов в садовых обществах.

Фото: акимат Актюбинской области

— Всего нужно отремонтировать или построить заново более 4 600 домов. Я приехал в область, чтобы начать эту работу. Осмотрел много домов. С нами прибыли руководители и представители групп компаний «Верный капитал», ERG и BI Grоup. Они выделяют деньги на приобретение, строительство и ремонт домов. Ремонт поврежденных дорог, мостов, электросетей будет оплачен за счет бюджета. Сейчас технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация пройдут экспертизу, через Министерство финансов будут выделены деньги. В краткие сроки мы закупим дома и квартиры, или за два-три месяца проведем ремонт и построим новые дома. Три спонсора выделят на строительство, приобретение и ремонт домов 27-30 миллиардов тенге, — сказал К. Бозумбаев.

По его словам, было запланировано по всей стране строить типовые дома площадью 80 квадратных метров. Но, с помощью спонсоров, есть возможность создать особые условия для многодетных семей и людей с инвалидностью. Эту работу могут координировать на местах акимы областей.

Фото: акимат Актюбинской области

— В области повреждены 136 километров автомобильных дорог, 15 мостов. Также пострадали 23 социальных объекта и 84 субъекта малого и среднего бизнеса. Из местного бюджета выделено 7,8 миллиарда тенге. На восстановление домов, компенсацию за бытовую технику и мебель предусмотрено 4,1 миллиарда тенге. Выплачено за дома, прошедшие техническую проверку и оценку, 600 миллионов тенге. В рамках оперативного оказания помощи 2 700 семьям выплачены единовременные пособия в размере 100 МРП на общую сумму 877 миллионов тенге, — сказал аким Актюбинской области Асхат Шахаров.