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    10:35, 29 Май 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 5307 человек

    эвакопункты
    Фото: МЧС РК

    МЧС РК обновило информацию о паводковой ситуации на 10:00 часов 29 мая. По республике вернулись в свои дома 63 009 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В эвакопунктах остаются 5307 человек.

    Откачано более 27,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8,1 млн мешкотар и 1.5 млн тонн инертного материала.

    На контроле обстановка с паводками в Атырауской области. Сегодня утром оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил о снижении уровня воды в реке Жайык (Урал).

    В Восточном Казахстане продолжаются превентивные работы. Так, в селе Боран спасатели укладывают мешкотару, местные исполнительные органы укрепляют дамбы с помощью спецтехники. За сутки осуществлена укладка 150 мешков с инертными материалами, осуществлено наращивание и укрепление насыпи длиной 250 м, высотой до 2 м. За уровнем реки Черный Иртыш (Кара Ертис) ведётся постоянный мониторинг.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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