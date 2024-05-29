Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 5307 человек

МЧС РК обновило информацию о паводковой ситуации на 10:00 часов 29 мая. По республике вернулись в свои дома 63 009 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В эвакопунктах остаются 5307 человек.

Откачано более 27,3 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8,1 млн мешкотар и 1.5 млн тонн инертного материала.

На контроле обстановка с паводками в Атырауской области. Сегодня утром оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил о снижении уровня воды в реке Жайык (Урал).

В Восточном Казахстане продолжаются превентивные работы. Так, в селе Боран спасатели укладывают мешкотару, местные исполнительные органы укрепляют дамбы с помощью спецтехники. За сутки осуществлена укладка 150 мешков с инертными материалами, осуществлено наращивание и укрепление насыпи длиной 250 м, высотой до 2 м. За уровнем реки Черный Иртыш (Кара Ертис) ведётся постоянный мониторинг.