Паводки в Казахстане: сколько выплачивают за погибший скот в регионах?

В некоторых регионах Казахстана после подсчета ущерба от паводков начали выплачивать компенсации владельцам погибшего скота, передает корреспондент агентства Kazinform.

Костанайская область — одна из первых в республике, где начали осуществлять выплату компенсаций за погибший скот. Исполнящий обязанности руководителя областного управления ветеринарии Бауыржан Бекет рассказал о работе, ведущейся по этому направлению.

— В области количество погибшего во время паводка скота составило 981 голову. В настоящее время подготовлены расчеты по 780 головам скота, владельцам выплачено более 113 миллионов тенге. Стоимость скота определяется по рыночным ценам. Эту работу проводит оценочная организация «STELLA +», — ответил Б.Бекет.

В свою очередь, руководитель ТОО «STELLA +» Виктор Шевченко сообщил, что при оценке учитывается возраст каждого животного.

— Понятно, что массу погибшего животного определить невозможно. Мы ставили вопрос: «За какую цену владелец продал бы животное, если бы не чрезвычайная ситуация»?. Изучили рынок. Таким способом определили цену каждого животного, — сказал руководитель компании.

Корреспонденты агентства Kazinform обратились в уполномоченные органы Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей. Как удалось выяснить, в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях суммы компенсации за павший скот аналогичные тем, что в Костанайской области.

Каковы же размеры компенсации за погибший скот?

Инфографика Kazinform

В Атырауской и Северо-Казахстанской областях цены еще не определены. В МИО сообщили, что, поскольку паводок еще не закончился, за подсчет погибшего поголовья еще не принимались.

Отметим, выплаты осуществляются в сооответствии с разаработанными Министерством сельского хозяйства Правилами возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в сфере сельского хозяйства. В соответствии с этим алгоритмом, если животные зарегистрированы в Базе ИЖС, то выплаты осуществляются за счет бюджета.

Если на скот нет никаких документов, он не зарегистрирован в Базе и найдены трупы, акт составляется с участием трех свидетелей. После составляется комиссионный акт о том, что животные погибли от наводнения и акт об утилизации. В таких случаях ущерб возмещается за счет иных источников, например, спонсоров. Также в случаях, когда у животных нет идентификационной бирки или трупы не найдены, животные не зарегистрированы в Базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных, ущерб возмещается за счет средств спонсоров.