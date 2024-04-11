В Атырауской области наблюдается отход воды на 5-20 см

В Жылыойском районе Атырауской области эвакуировано 30 738 человек, из них 8 382 ребенка. В целом по данному району наблюдается положительная динамика, отход воды в размере 5-20 см. Об этом на брифинге в СЦК сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

– В Жылыойском районе сохраняется паводковая ситуация. Возмещение и подсчет ущерба начнется после стабилизации ситуации и отхода воды. По данным РГП «Казгидромет», прирост в реке Урал в селе Индерборский составил 21 см, в селе Махамбет – 37 см, в Атырау – 27 см. Усиленно ведутся берегоукрепительные работы, – рассказал Руслан Жумагазиев.

В ходе брифинга стало известно, что на сегодняшний день в области возвели 58 км дамб, в целом задействовали 820 единиц техники. Представитель акима отметил, что количество техники растет с каждым днем, для сравнения, 9 апреля было 680 единиц техники. Также задействовали порядка 7 тысяч волонтеров и госслужащих.

– Двигаясь дальше по дельте реки Урал, в Махамбетском районе также ведутся берегоукрепительные работы. На данный момент отремонтировано и усилено 42 км дамб, возведено заново 12,8 км. В этих работах принимают участие 3,5 тысячи волонтеров и 208 единиц техники, – уточнил пресс-секретарь акима Атырауской области на площадке СЦК.

По словам Руслана Жумагазиева, в Индерском районе высота реки Урал составляет 4 м 66 см, в берегоукрепительных работах задействовали 82 единицы техники и 632 рабочих, возвели 17,7 км дамб. Работы продолжаются круглосуточно. В ближайшее время будет направлено порядка 300 единиц техники с других регионов Казахстана, добавил пресс-секретарь акима.

Ранее сообщалось, что 7 тысяч волонтеров спасают Атырау от подтопления.