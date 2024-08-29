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    18:20, 28 Август 2024 | GMT +6

    Паводки в Актюбинской области: определены владельцы новых домов

    Выдача жилья в Актюбинской области
    Фото: акимат Иргизского района

    В селе Нура Актюбинской области строится 63 дома. Путем жеребьевки были определены владельцы новых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актюбинской области жителей села Екпетал расселили в районом центре. Таким образом, в Уилском районе на одно село стало меньше. Жителей села Нура Иргизского района расселили в Сарыобе. В настоящее время здесь строится 63 дома. Акимат провел жеребьевку, чтобы определить владельцев новых домов. 

    — Жители села Нура заранее высказали свои предложения по определению владельцев новых домов путем жеребьевки. В районном доме культуры «Арай» собрались жители села Нура и состоялась жеребьевка. В результате 63 жителя стали владельцами новых домов. Теперь сельчане приступают к строительству сараев для своих строящихся домов. В настоящее время в селе Нура работают 11 подрядчиков. Заложен фундамент и возведены стены 63 домов. Сейчас ведутся кровельные работы. Всего на строительные работы привлечено 143 человека. Подрядчики по наружным электрическим сетям и водоснабжению работают по своим направлениям, — сообщили в акимате Иргизского района. 

    Жеребьевка
    Фото: акимат Иргизского района

    По словам акима Иргизского района Нурлана Кызбергенова, в районном центре строится 51, в Нуре — 63, в Мамыре — 6 домов. 

    — В селе Нура ведется строительство школы-детского сада на 60 мест и медицинского пункта. Есть операторы связи. Мы понимаем, что жители хотят построить сарай и подготовиться к зиме. Но там, где идет строительство, много большой техники, проводят газ, воду, свет. Поэтому прошу сельчан приступить к строительству сараев после завершения строительства домов, — сказал в своем обращении аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.

    Ранее мы сообщали, что фермеры Уилского и Иргизского районов, чьи дома и сараи оказались под водой во время паводков, просят возместить ущерб. Их имущество еще не оценивала комиссия.

    Теги:
    Пострадавшие Село Жилье Актобе Паводки в Казахстане Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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