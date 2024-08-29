Паводки в Актюбинской области: определены владельцы новых домов

В селе Нура Актюбинской области строится 63 дома. Путем жеребьевки были определены владельцы новых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Актюбинской области жителей села Екпетал расселили в районом центре. Таким образом, в Уилском районе на одно село стало меньше. Жителей села Нура Иргизского района расселили в Сарыобе. В настоящее время здесь строится 63 дома. Акимат провел жеребьевку, чтобы определить владельцев новых домов.

— Жители села Нура заранее высказали свои предложения по определению владельцев новых домов путем жеребьевки. В районном доме культуры «Арай» собрались жители села Нура и состоялась жеребьевка. В результате 63 жителя стали владельцами новых домов. Теперь сельчане приступают к строительству сараев для своих строящихся домов. В настоящее время в селе Нура работают 11 подрядчиков. Заложен фундамент и возведены стены 63 домов. Сейчас ведутся кровельные работы. Всего на строительные работы привлечено 143 человека. Подрядчики по наружным электрическим сетям и водоснабжению работают по своим направлениям, — сообщили в акимате Иргизского района.

Фото: акимат Иргизского района

По словам акима Иргизского района Нурлана Кызбергенова, в районном центре строится 51, в Нуре — 63, в Мамыре — 6 домов.

— В селе Нура ведется строительство школы-детского сада на 60 мест и медицинского пункта. Есть операторы связи. Мы понимаем, что жители хотят построить сарай и подготовиться к зиме. Но там, где идет строительство, много большой техники, проводят газ, воду, свет. Поэтому прошу сельчан приступить к строительству сараев после завершения строительства домов, — сказал в своем обращении аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.

Ранее мы сообщали, что фермеры Уилского и Иргизского районов, чьи дома и сараи оказались под водой во время паводков, просят возместить ущерб. Их имущество еще не оценивала комиссия.