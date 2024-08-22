Паводки в РК: актюбинские фермеры не получили компенсацию за дома и сараи

Актюбинские фермеры, чьи дома и сараи оказались под водой во время паводков, просят возместить ущерб. Их имущество еще не оценивала комиссия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава крестьянского хозяйства «Н-Сыдык» Иргизского района Актюбинской области Чингиз Оспанов только через четыре месяца после паводков смог приехать и увидеть свои дом и сарай. До этого он жил в эвакуационном пункте, после — у родственников и в съемной квартире. Фермер не знает, когда будет возмещен ущерб за непригодное теперь имущество.

Фото пострадавших от паводка фермеров

— Приехал в хозяйство через четыре месяца. Стоит в таком состоянии, как будто тут раньше ничего и не было. Все вокруг заросло травой, дороги нет. Было 500 тюков сена с зимы, из них осталось всего 100 тюков. Газонокосилка — в воде. Трасформатор сгорел и перестал работать. Солнечная батарея также в неисправном состоянии. Нам нужна помощь. Убыток составляет 17-18 млн тенге. К нам еще не приходили оценщики ущерба от паводков, — сказал глава крестьянского хозяйства «Н-Сыдык» Чингиз Оспанов.

По его словам, тут вода поднималась на два метра. Даже сейчас в некоторых местах есть лужи.

Фото пострадавших от паводка фермеров

— Мы не смогли забрать нашу бытовую технику. Хоть это и ферма, но мы жили здесь. Теперь не знаем, куда пойдем и кого просить о помощи, — добавил Чингиз Оспанов.

Как сообщил житель Уилского района Андрей Хамитович, около месяца назад было сказано, что после сбора документов будет возмещен ущерб на дом и сарай.

— Сказали, что дадут 5 млн на дом, 3 млн — на сарай, но пока деньги не перечислили. До сих пор люди живут в вагонах и в деревянных домах. Мы не знаем, к кому идти и у кого просить помощи, — сказал Андрей Хамитович.

По словам руководителя Актюбинского областного управления сельского хозяйства Кусаина Сарсембая, общие расходы крестьян области составляют 725 млн тенге, деньги еще никому не переводили.

Фото пострадавших от паводка фермеров

— Подсчитаны все потери. Касательно того, что некоторых крестьян не посещала оценочная комиссия, то это решает акимат района. Какую цену нам скажут, мы заплатим. Но на сегодня денег в фонде нет. А ущерб покрывает фонд. Нет никаких правил о возмещении убытков. Мы ждем поступления денег в фонд «Парыз». Аким области сообщил, что в ближайшее время поступят деньги. Потери есть во всех районах. Большая часть - в Уилском и Иргизском районах, — сказал Кусаин Сарсембай.

По его словам, убыток от потери скота без документов возмещен через этот фонд. Сейчас эта работа завершена.