Паводки в РК: актюбинские фермеры не получили компенсацию за дома и сараи
Актюбинские фермеры, чьи дома и сараи оказались под водой во время паводков, просят возместить ущерб. Их имущество еще не оценивала комиссия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава крестьянского хозяйства «Н-Сыдык» Иргизского района Актюбинской области Чингиз Оспанов только через четыре месяца после паводков смог приехать и увидеть свои дом и сарай. До этого он жил в эвакуационном пункте, после — у родственников и в съемной квартире. Фермер не знает, когда будет возмещен ущерб за непригодное теперь имущество.
— Приехал в хозяйство через четыре месяца. Стоит в таком состоянии, как будто тут раньше ничего и не было. Все вокруг заросло травой, дороги нет. Было 500 тюков сена с зимы, из них осталось всего 100 тюков. Газонокосилка — в воде. Трасформатор сгорел и перестал работать. Солнечная батарея также в неисправном состоянии. Нам нужна помощь. Убыток составляет 17-18 млн тенге. К нам еще не приходили оценщики ущерба от паводков, — сказал глава крестьянского хозяйства «Н-Сыдык» Чингиз Оспанов.
По его словам, тут вода поднималась на два метра. Даже сейчас в некоторых местах есть лужи.
— Мы не смогли забрать нашу бытовую технику. Хоть это и ферма, но мы жили здесь. Теперь не знаем, куда пойдем и кого просить о помощи, — добавил Чингиз Оспанов.
Как сообщил житель Уилского района Андрей Хамитович, около месяца назад было сказано, что после сбора документов будет возмещен ущерб на дом и сарай.
— Сказали, что дадут 5 млн на дом, 3 млн — на сарай, но пока деньги не перечислили. До сих пор люди живут в вагонах и в деревянных домах. Мы не знаем, к кому идти и у кого просить помощи, — сказал Андрей Хамитович.
По словам руководителя Актюбинского областного управления сельского хозяйства Кусаина Сарсембая, общие расходы крестьян области составляют 725 млн тенге, деньги еще никому не переводили.
— Подсчитаны все потери. Касательно того, что некоторых крестьян не посещала оценочная комиссия, то это решает акимат района. Какую цену нам скажут, мы заплатим. Но на сегодня денег в фонде нет. А ущерб покрывает фонд. Нет никаких правил о возмещении убытков. Мы ждем поступления денег в фонд «Парыз». Аким области сообщил, что в ближайшее время поступят деньги. Потери есть во всех районах. Большая часть - в Уилском и Иргизском районах, — сказал Кусаин Сарсембай.
По его словам, убыток от потери скота без документов возмещен через этот фонд. Сейчас эта работа завершена.