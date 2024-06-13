Паводки в Актюбинской области: 54 семьям Мугалжарского района купят готовое жилье

В Мугалжарском районе Актюбинской области паводками повреждено 76 домов. В настоящее время ведется строительство 14 домов. Владельцы 54 домов решили купить готовое жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проведены противопаводковые работы в нескольких селах Мугалжарского района и в городе Эмба. Здесь вода подтопила 76 домов, и после техосмотра решением оценочной комиссии 68 домов признаны непригодными для жилья. На ремонт 8 домов было выделено 17 млн 450 тыс. тенге. Большинство мугалжарцев решили переехать в районный центр — город Кандыагаш.

— В селе Жагабулак Мугалжарского района строятся 9 домов, в селе Бирлик строятся 5 домов. Всего 54 жителя подали заявки на покупку готового жилья. Из них 21 жителю перечислили средства на покупку жилья. Документы еще 22 домов готовы. Другие семьи ищут дома для покупки. Многие решили переехать в районный центр — город Кандыагаш. 21 купленный дом также находится в Кандыагаше, — сказал заместитель акима Мугалжарского района Талгат Утемуратов.

Строительные работы в селе Жагабулак начались в мае, и подрядная организация планирует завершить работы в июле.

— Наша компания строит дома в селах Жагабулак и Бирлик. Сюда были доставлены материалы, необходимые для строительства. В Жагабулаке работают более 30 рабочих, и все они сотрудники нашей компании», — сказал руководитель подрядной организации Анур Ахмади.

Отметим, что 8 крестьянских хозяйств и 5 человек, потерявших скот во время паводка, обратились с просьбой возместить ущерб. На сегодня по их просьбе им перечислено около 15 млн тенге.

Напомним, всего по Актюбинской области будет построено 652 дома.