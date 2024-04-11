Паводки: уголовные дела в отношении подрядчиков расследуют в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу начало расследования в отношении подрядных компаний в трех областях Казахстана в связи с масштабными паводками. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель агентства Алибек Абдилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, эти компании должны были провести работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.

В частности, в Алматы директор подрядной организации, у которой был договор с государственным учреждением «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО реализовало проект по строительству селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

— Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — уточнил А. Абдилов.

Предварительная сумма ущерба составляет более 775 миллионов тенге.

Еще одно досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего тяжкие последствия, ведется в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области

Следствием установлено, что в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию с целью ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежащим образом выполнило свои обязанности по обслуживанию плотины.

5 апреля текущего года произошел прорыв Магаджанской плотины, находящейся в Хромтауском районе Актюбинской области.

— В результате паводков эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей, из сел Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы, города Актобе, — добавил Алибек Абдилов

Кроме того, в области Улытау начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО, которое заключило договор с госучреждением.

Договор был заключен на сумму 485,5 миллиона тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 километра для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка. Однако выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 миллиона тенге.