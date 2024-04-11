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    14:23, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки: уголовные дела в отношении подрядчиков расследуют в Казахстане

    паводки
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Агентство по финансовому мониторингу начало расследования в отношении подрядных компаний в трех областях Казахстана в связи с масштабными паводками. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель агентства Алибек Абдилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, эти компании должны были провести работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.

    В частности, в Алматы директор подрядной организации, у которой был договор с государственным учреждением «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО реализовало проект по строительству селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

    — Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — уточнил А. Абдилов.

    Предварительная сумма ущерба составляет более 775 миллионов тенге.

    Еще одно досудебное расследование по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего тяжкие последствия, ведется в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Актюбинской области

    Следствием установлено, что в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию с целью ведения рыбного хозяйства. Однако ТОО ненадлежащим образом выполнило свои обязанности по обслуживанию плотины.

    5 апреля текущего года произошел прорыв Магаджанской плотины, находящейся в Хромтауском районе Актюбинской области.

    — В результате паводков эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей, из сел Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи рек Илек и Каргалы, города Актобе, — добавил Алибек Абдилов

    Кроме того, в области Улытау начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО, которое заключило договор с госучреждением.

    Договор был заключен на сумму 485,5 миллиона тенге для проведения санации реки Жезды протяженностью 2 километра для защиты близлежащих территорий от размыва во время весеннего паводка. Однако выяснилось, что подрядчиком фактически не выполняются строительно-монтажные работы по проекту на общую сумму 282,5 миллиона тенге.

    — В тот же момент при отсутствии вышеуказанных работ в адрес ТОО уже перечислено 400 миллионов тенге согласно актам выполненных работ. ​​В результате затоплены 26 домов, эвакуированы 174 граждан, — уточнил Алибек Абдилов.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Казахстан Регионы Казахстана Улытауская область Строительство Алматы Актюбинская область Паводки Досудебное расследование
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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