Паводки разрушили участок трассы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Талые воды размыли участок дороги в Кызылкогинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области, паводки разрушили участок автодороги областного значения сообщением «Индер – Карабау – Миялы – Сагиз». Вода разделила дорогу на 248-260 километрах между центром Кызылкогинского района села Миялы и селом Жангельдин.

«В настоящее время движение по дороге «Индер – Карабау – Миялы – Сагиз» для всех видов автотранспорта закрыто», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции области.





Ранее сообщалось, что два села в Кызылкогинском районе подтоплено талыми водами в Атырауской области.