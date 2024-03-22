Паводки: как обстоят дела с водохранилищами в Алматинской области

Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Даурен Азаматов на брифинге региональной службы коммуникаций доложился о готовности к паводкоопасному периоду, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер отметил, что заполнение крупных водохранилищ области, таких как «Капшагай», «Курти», «Бартогай» и «Бестобе», производится в штатном режиме, наполняемость составляет от 30 до 93%.

- Вопрос готовности к паводковому периоду был рассмотрен еще 30 января на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, дополнительно для организации противопаводковых мероприятий вынесено постановление акима области, а также утверждены планы мероприятий по подготовке к паводковому периоду и по проведению месячника на территории региона, в рамках которых проводятся основные работы, - отметил спикер.

Он призвал граждан соблюдать все правила безопасности во время паводкоопасного периода и не игнорировать штормовые предупреждения.