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    22:20, 21 Март 2024 | GMT +6

    Паводки: как обстоят дела с водохранилищами в Алматинской области

    водохранилище
    Иллюстративное фото: Kazinform

    Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Даурен Азаматов на брифинге региональной службы коммуникаций доложился о готовности к паводкоопасному периоду, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Спикер отметил, что заполнение крупных водохранилищ области, таких как «Капшагай», «Курти», «Бартогай» и «Бестобе», производится в штатном режиме, наполняемость составляет от 30 до 93%.

    - Вопрос готовности к паводковому периоду был рассмотрен еще 30 января на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, дополнительно для организации противопаводковых мероприятий вынесено постановление акима области, а также утверждены планы мероприятий по подготовке к паводковому периоду и по проведению месячника на территории региона, в рамках которых проводятся основные работы, - отметил спикер.

    Он призвал граждан соблюдать все правила безопасности во время паводкоопасного периода и не игнорировать штормовые предупреждения.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Алматинская область Паводки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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