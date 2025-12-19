РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:09, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Павлодарцы жалуются на нехватку ж/д билетов до Астаны: какие поезда могут запустить

    Журналисты на брифинге в Службе центральных коммуникаций поинтересовались у акима Павлодарской области, как жители смогут добираться до Астаны зимой. Сейчас из-за реконструкции аэропорта и частых перекрытий трасс во время метелей не всегда хватает билетов на поезд, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    поезда
    Фото: КТЖ

    Аким области Асаин Байханов признал наличие проблемы и сообщил, что в ближайшее время планируют запустить еще один поезд по маршруту Павлодар-Астана, с остановкой только в Экибастузе.

    Также в планах есть прицепить дополнительные вагоны к уже курсирующим поездам.

    — Прицепные вагоны к тем поездам, которые имеются у нас — это Астана-Алматы через Семей. И сейчас уже предварительно договоренность есть. В зимний период, начиная с предновогоднего времени, уже прицепят к текущему поезду вагон, — пояснил глава региона.

    Кроме того жители смогут ездить по этим направлениям и на междугородних автобусах. По словам акима, до этого автобусы не курсировали из-за высокой конкуренции с известными агрегаторами такси.

    — Мы на междугородние сообщения раньше, скажем так, сильно не обращали внимания, потому что не пользовались спросом. Теперь мы выделили из своих средств субсидирования, и подключим дополнительно три автобуса между Павлодаром, Экибастузом и Астаной, — сообщил Байханов.

    Ранее аким рассказал когда завершат реконструкцию воздушной гавани в Павлодаре, а также железнодорожного вокзала и станций.

    Адия Абубакир
