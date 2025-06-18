Павлодарцев с ограниченными возможностями готовы искупать в Иртыше

Павлодарский пляж заметно видоизменился в 2022 году. Тогда здесь помимо новых лежаков, навесов, раздевалок установили питьевые фонтачики, душевые и два пирса. Один обычный, со смотровой площадкой, а вот второй, специальный, для маломобильных граждан.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

На территории пляжа работают общественные спасатели, которые готовы помочь инвалидом искупаться. Для этого предусмотрена специальная раздевалка, а также коляски для плавания.

- В рамках качественного отдыха лиц с ограниченными возможностями представители КГУ «Коммунсервис», спасатели-дружинники здесь готовы помочь. В их функции входит усадка человека в коляску, сопровождение до воды, принятие процедур и обратно вывоз на специальную площадку, - рассказал представитель КГУ «Коммунсервис» акимата города Павлодара Марат Бейсенов.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

Пирс проходит через весь пляж, от асфальта прямиком до реки с прямым спуском в Иртыш. Добраться до набережной, говорят в городском отделе соцзащиты, тоже проблем нет. В Павлодаре функционирует инватакси, у некоторых людей с ограниченными возможностями есть социальный помощник.

Пляж в Павлодаре работает с 9 утра до 9 часов вечера. Инвалидов, желающих окунуться в реку, конечно, не много, но те, кто решается, приезжает сюда в основном ближе к вечеру. Когда пик жары спадает.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В отделе соцзащиты, тем временем, отмечают, что регулярно мониторят социальные, государственные и бизнес объекты на предмет соблюдения доступности для инвалидов.

- Ведется работа по адаптации объектов. В этом году планируется по городу Павлодару адаптировать 46 объектов. Соответствие объектов на наличие пандусов, поручней, чтобы адаптировать санитарный узел, кнопка вызова, тактильная полоса и так далее. Ежеквартально ведется мониторинг рабочей группой, в которую входят госорганы, а также депутатский корпус, - сообщил заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ города Павлодара Марат Кожахметов.

Напомним, купальный сезон в Павлодаре начался с 3 июня. На территории города функционируют два коммунальных пляжа.