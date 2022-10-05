Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана - Президент

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных центров нашей страны. Об этом сегодня заявил Глава государства во время встречи с общественностью региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Сегодня энергетическая безопасность являет чрезвычайно актуальным вопросом для всего мира. Поступательное развитие государств, устойчивый индустриальный рост возможны только при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана. Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных центров нашей страны. Доступность ресурсов и электроэнергии, развитая инфраструктура открывают огромные перспективы для дальнейшего развития региона», - сказал Президент.

Он также отметил, что наряду с укреплением промышленного потенциала следует оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу.

«В регионе живут и работают немало предприимчивых людей, способных реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях. Считаю, что только так можно достичь устойчивого роста региональной экономики и обеспечить неуклонное повышение благосостояния всех жителей области», - сказал Касым-Жомарт Токаев.





















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