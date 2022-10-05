Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана - Президент
«Сегодня энергетическая безопасность являет чрезвычайно актуальным вопросом для всего мира. Поступательное развитие государств, устойчивый индустриальный рост возможны только при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана. Павлодарская область является одним из важнейших индустриальных центров нашей страны. Доступность ресурсов и электроэнергии, развитая инфраструктура открывают огромные перспективы для дальнейшего развития региона», - сказал Президент.
Он также отметил, что наряду с укреплением промышленного потенциала следует оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу.
«В регионе живут и работают немало предприимчивых людей, способных реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях. Считаю, что только так можно достичь устойчивого роста региональной экономики и обеспечить неуклонное повышение благосостояния всех жителей области», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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