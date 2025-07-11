Павлодарский ученый вывел уникальную люцерну, но остался без поддержки

По словам Конопьянова, эта культура могла бы стать реальным решением хронической проблемы кормовой базы в Казахстане и создать предпосылки для значительного удешевления мяса и молока.

Павлодарская область, расположенная в бассейне Иртыша, — регион с низким плодородием почв и крайне малым количеством осадков. Несмотря на то, что область входит в число зерносеющих регионов страны, по урожайности зерновых с одного гектара она стабильно занимает одни из последних мест. Главная причина этого — острый дефицит влаги. Исследования показывают, что в центральной части области среднегодовое количество осадков составляет всего 200-270 миллиметров. В таких условиях, где земля скудна, а дождей мало, труд фермеров, из года в год добивающихся урожая, по праву можно назвать подвигом.

— По поручению Главы государства на субсидирование сельского хозяйства в стране было выделено 550 миллиардов тенге, из них 27 миллиардов направлено на Павлодарскую область. Однако создание высокопродуктивного зернового хозяйства по-прежнему остается для наших фермеров лишь мечтой. Например, если по республике в среднем с одного гектара собирают 10-12 центнеров зерна, то у нас этот показатель не превышает 9-9,3 центнера. Наш регион снижает общереспубликанские показатели. Снижение качества зерна и утрата плодородия почв наблюдаются с начала 2000-х годов. Чтобы выйти из этого кризиса, мы должны делать акцент на выращивание засухоустойчивых культур. И в этом контексте новый сорт люцерны, плод более чем десятилетнего моего труда, способен стать одним из стратегических решений, — делится своими мыслями Кудайберген Конопьянов.

Обычно сорта люцерны, выращиваемые в Казахстане, нуждаются в не менее чем 350 мм осадков в год. Новый сорт, выведенный в Павлодарской области, показал отличную урожайность уже при 200–270 мм. По словам учёного, аналогов такому сорту в мире не существует. При благоприятных условиях растение достигает высоты более одного метра и даёт полноценные, жизнеспособные семена.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

— Работу по выведению нового сорта я начал еще в 2013 году. С самого начала ставил перед собой задачу — создать культуру, способную выживать в суровых условиях нашего климата, решать проблему с кормами для животноводства и снижать себестоимость местной сельхозпродукции. Я много размышлял. Ведь даже пшеница когда-то была выведена из дикорастущих видов. В течение многих лет я проводил испытания различных сортов на участке близ села Кеменгер (бывшая Красноармейка), рядом с Павлодаром. Однако пришел к выводу: высокоурожайная пшеница в наших условиях попросту не растет. В Акмолинской области, к примеру, среднегодовое количество осадков составляет 350 мм, в Костанайской — 355 мм, в Северо-Казахстанской — около 360 мм. У них влаги почти в полтора раза больше, чем у нас. Проанализировав климатические различия, я начал искать дикие разновидности люцерны, которые бы лучше всего адаптировались к нашим условиям. Я находил по нескольку стеблей в разных местах, вручную собирал зерна в период их созревания. Эти растения росли на необрабатываемых, целинных землях. Затем я высадил их на участке возле Кеменгера, — рассказывает Конопьянов.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

В первые годы ученый тщательно отбирал растения, выращенные на опытном участке: удалял слабые, оставлял только самые крепкие, высокие и устойчивые. Со временем между ними происходило естественное перекрёстное опыление, шел процесс природной селекции. В итоге, спустя 10 лет, Конопьянов получил стабильный и адаптированный семенной материал нового сорта люцерны.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

Однако дальше его проект столкнулся с бюрократическим тупиком. С целью масштабного посева ученый обратился в акимат и управление по земельным отношениям Павлодарской области с просьбой выделить участок орошаемой земли. Ответ последовал однозначный:

— У нас нет земли для ученых. Земля выделяется только фермерам, — заявил руководитель управления Мурат Хамитов.

Не получив поддержки, Конопьянов вынужден был отправить часть собранных семян в Кокшетаускую область, за 800 километров от Павлодара, где его бывший однокурсник согласился выделить участок под посев. Остаток семян ученый посадил на приобретенном им участке в одном из садоводческих товариществ в Павлодаре. Все расходы по уходу за растениями и содержанию земли он каждый год покрывает из собственных средств.

Кудайберген ага лично провел нас на свой садовый участок и показал, как растет его люцерна. Без единого полива растения развиваются мощно и устойчиво, удивляя своей жизнеспособностью в крайне засушливых условиях. Здесь растут два сорта люцерны, которые ученый выводил на протяжении многих лет: желтый и синевато-зеленый. По его словам, желтый сорт особенно устойчив к засухе, хотя немного уступает в урожайности. Зеленый же, при наличии хотя бы умеренной влажности, дает исключительно богатый урожай.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

— Вот этот желтый сорт — стебель достигает высоты более одного метра. Содержание белка — от 25 до 30%. Как ученый, я готов утверждать с полной уверенностью: такой белковой, урожайной и при этом засухоустойчивой люцерны не существует нигде в мире. С одного гектара можно заготовить корм для 30 гектаров скота. А вот зеленая люцерна с фиолетовыми цветками дает от 40 до 45 центнеров с гектара. Ни одна другая культура не может сравниться с этим. Если бы акимат оказал поддержку, я уже давно бы размножил этот сорт и распространил среди фермеров. И уже в первый же год они бы увидели результаты, — сказал Конопьянов.

По подсчетам ученого, внедрение этого сорта в сельхозпроизводство могло бы превратить миллионы гектаров казахстанских пустующих земель в зеленеющие пастбища. Особенно это касается регионов с климатом, схожим с Павлодарским: Карагандинской, Абайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и других. В результате животноводы получат дешёвый, питательный корм, что позволит фермерам существенно снизить себестоимость молока и мяса. Только на розничной цене молока это могло бы сказаться снижением до 1,5 раз.

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

Люцерна — многолетняя культура. В первые два года она растет медленно, развивая глубокую корневую систему. Надземная масса остается скромной. Но уже через 5-6 лет начинается активный рост и формирование зрелых семян. Поэтому сейчас крайне важно как можно быстрее размножить новый сорт и начать его распространение среди фермеров. Для этого необходимо всего лишь обеспечить доступ к орошаемым землям. Однако со стороны властей такой заинтересованности пока не видно.

На сегодня тонна семян люцерны на рынке стоит около 800 тысяч тенге. Этого количества хватает для засева 142 гектаров (из расчёта 7 кг на гектар). Если учесть, что новый сорт дает 40 центнеров урожая с гектара, то с одной тонны семян можно получить более 560 тонн качественного корма. Это делает проект исключительно выгодным для фермеров. Если бы учёному предоставили всего 100 гектаров орошаемой земли, уже через три года он мог бы вырастить семенной фонд, достаточный для всей области. На орошаемых землях урожайность может достигать 1000 кг с гектара, а эффективность для фермеров — быть в разы выше существующей.

— Из-за недооценки отечественных ученых в 2024 году мы увидели, как целые сёла в Северо-Казахстанской области оказались под водой. Это печальный результат. Если бы тогда ученым дали возможность спланировать использование паводковых вод, они бы нашли способы регулирования и применения этого ресурса. Подобная недооценка приводит к тому, что только в агропромышленной отрасли Казахстан теряет триллионы тенге ежегодно. Мы, ученые, это видим и понимаем. Нашей огромной стране принадлежит колоссальный ресурсный потенциал. Но, к сожалению, ответственные ведомства не связывают науку с управлением природными ресурсами. Это, без преувеличения, серьезная проблема, — подвел итог павлодарский ученый.

На своем участке Кудайберген Конопьянов также успешно выращивает сорт верблюжьей люцерны — растение с мощным стеблем высотой более двух метров. Ученый уверен, что, при должной поддержке, этот вид можно размножить и использовать для обеспечения местных хозяйств качественным кормом.

Напомним: ранее молодой ученый из Жетысу разработал удобрение на основе личинок мух.