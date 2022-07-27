27 Июля 2022 09:37

Павлодарский нефтехимический завод возобновит работу с 28 июля

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил Павлодарский нефтехимический завод. Во время ознакомления с деятельностью предприятия вице-премьер проинспектировал ход подготовки к запуску завода после планового ремонта, а также условия труда работников предприятия и сервисных (аутсорсинговых) компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В период ремонтных работ были выполнены мероприятия по обеспечению требований Закона РК «О гражданской защите». На заводе провели техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности оборудования с целью обеспечения бесперебойного производственного цикла работы. Также провели планово-предупредительные ремонтные работы на технологических установках, включая ревизию, чистку и замену оборудования.

Вице-премьер отметил, что в течение недели выпуск продукции будет увеличен с 1,5 тыс. до 9 тыс. тонн. Перед заводом сейчас стоит задача вернуться в обычный режим работы и обеспечить центральные и северные регионы страны к заблаговременной подготовке к осенним полевым работам и не допустить роста цен на энергоресурсы.

Ералы Тугжанов сделал акцент на том, что в период остановки завода на ремонт цены на топливо остались на прежнем уровне. В связи с притоком туристов в летний период в ряде регионов были перебои с поставками топлива, Правительством и соответствующими органами эти вопросы решались в оперативном порядке.

«Утвержден Приказ министра энергетики по ценам на ГСМ на второе полугодие. Цены на бензин АИ-92 остались на прежнем уровне, за исключением СКО и Костанайской областей по причине более высоких логистических расходов. Цена на АИ-95 не регулируется. Дизельное топливо осталось на прежнем уровне 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. С 28 июля ПНХЗ начинает работу после ремонта», - добавил Е. Тугжанов.

В рамках Программы повышения доходов населения в целях устранения дисбаланса в трудовых доходах и повышения зарплат работников на уровне не ниже среднеотраслевого показателя, увеличения продуктивной занятости населения установлены встречные обязательства бизнеса при получении мер государственной поддержки.

Так, по состоянию на 30 мая 2022 года Павлодарским НХЗ заключено 29 договоров с 13-ю сервисными (аутсорсинговыми) компаниями, где трудятся 2 315 человек. В целях урегулирования данного вопроса ТОО «ПНХЗ» разработаны и согласованы с АО «НК «КазМунайГаз» предложения по повышению стоимости услуг сервисных компаний с дальнейшим увеличением заработной платы и социального пакета персонала, ранее выведенного на аутсорсинг, а также дополнительные соглашения к действующим договорам для увеличения суммы договора в части повышения зарплаты сотрудникам аутсорсинга.

При этом, повышение будет производиться в рамках финансовых возможностей ТОО «ПНХЗ» — дифференцированно в зависимости от квалификации работников, сложности, количества и качества выполняемой работы, условий труда, а также в рамках действующего тарифа на переработку нефти без его увеличения.

Увеличение должностных окладов и тарифных ставок персоналу аутсорсинговых компаний проводится дифференцированно для каждой компании в зависимости от квалификации работников, сложности, количества и качества выполняемой работы, условий труда от 14 % до 56 %.

В завершение встречи Е. Тугжанов поручил руководству предприятия уделить особое внимание подготовке кадров. Он предложил руководству завода взять под свою опеку один из колледжей региона.

Фото: primeminister.kz