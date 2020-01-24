Павлодарских сельчан встревожили сообщения о «нашествии» волков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жители региона получили рассылку по WhatsApp о якобы гуляющих по посёлку Ленинский диких хищных животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые родители, будьте осторожны! Очень сильное нашествие волков, - такое сообщение попало в рассылку. - В посёлке Ленинский ходят около домов волки, особенно около «Рубикома» (мясокомбината - прим. Казинформ). На станции Жолкудук бегают, дежурные боятся выйти на станцию встречать поезда».

Как стало известно от пресс-службы акима Павлодара, специалисты акимата совместно с представителями отдела ветеринарии выехали на место для визуального осмотра на наличие волков. Аким Ленинского Маржан Алшимбаева направила письмо в областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. В нём она написала, что в ночь на 23 января в Ленинском, в районе элеватора, между железнодорожными путями видели двух волков, и попросила оказать содействие по регулированию численности этих животных.

«Сейчас специалисты акимата Ленинского и ветеринарии со своей стороны осуществляют объезд территории посёлка. Инспекция тоже выехала», - сообщили в акимате областного центра.

По последним данным, пока при комиссионном обследовании волков не обнаружено.

Ранее сообщалось о волке, которого застрелил егерь в поселке Аксу Павлодарской области.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет прокомментировал появление видео с волками в казахстанских населенных пунктах.



