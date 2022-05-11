Павлодарские спасатели оказали первую помощь на балконе горящей квартиры ее хозяину

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пожарные спасли мужчину из горящей квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По информации пресс-службы ДЧС региона, сообщение о пожаре на пульт «101» поступило 10 мая 2022 года в 13:08 часов. Огонь вспыхнул в квартире второго подъезда на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу Каирбаева 90.

«В однокомнатной квартире происходило горение домашних вещей на общей площади 5 кв. м. Установили автолестницу на окно четвертого этажа. Сотрудники оперативно-спасательного отряда вскрыли входную металлическую дверь специальным инструментом», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Хозяину квартиры понадобилась медицинская помощь.

«Старший пожарный пожарной части № 4 сержант гражданской защиты Алексей Майсюк, командир отделения специализированной пожарной части № 1 Аслан Касимов на балконе оказали доврачебную помощь хозяину квартиры 1964 года рождения», - поделились в пресс-службе ДЧС.

Работники центра медицины катастроф госпитализировали пострадавшего в первую городскую больницу города Павлодара с диагнозом острое ингаляционное отравление продуктами горения.

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 28 человек, в сопровождении пожарных эвакуировались по лестничному маршу шесть человек.

Пожар был ликвидирован в 13:47 часов. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 29 сотрудников и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области, сотрудники Центра медицины катастроф, служб «102» и «103».