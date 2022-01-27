Павлодарские школьники и дошколята снялись в сериале «Соседи»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученик Иртышской школы № 1 Ильяс Егимбаев исполнил одну из главных ролей в юмористическом фильме, премьера которого запланирована на 1 февраля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья! Нас ждет премьера! Первого февраля на большой экран выходит первый сериал с участием павлодарских школьников и дошколят. В юмористическом фильме под названием «Соседи» малыши играют взрослых, затрагивая далеко не детские проблемы», - написал на своей личной странице в Facebook руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

«Как обещает продюсер ситкома, в лицах детей взрослые узнают себя, - добавил глава облоно. Для этого 23 юных актёра проделали огромную работу. Около трёх месяцев перед съёмками дети осваивали актёрское мастерство и ораторское искусство, а затем кропотливо трудились на съёмочной площадке.

«Чтобы стать актёром и исполнить одну из главных ролей в новой картине, ученик 4 класса Иртышской школы №1 Ильяс Егимбаев каждые выходные приезжает в областной центр и обучается в студии. Среди сверстников четвероклассник – настоящая звезда: киноактёр и профессиональная модель», - написал Д. Болатханулы.

По его словам, фотографии Ильяса с рекламой брендовой одежды публикуются в журналах. Он снялся в сериале «Соседи», хорошо учится в школе, посещает модельную школу. Накануне премьеры фильма, которая запланирована на 1 февраля в кинотеатре Ш. Айманова, десятилетний актёр сохраняет в тайне сыгранного им персонажа, но, интригуя зрителей, рассказал, что в сериале предстанут представители самых разных профессий и социального статуса, в том числе аким района.

«Классный руководитель Ильяса Алла Григорьевна Молдахметова отмечает его старательность в учебе, особенно по математике. Школьник поделился, что ребята очень сдружились на съёмках сериала, - отметил госслужащий. - Они с нетерпением ждут премьеры и… аплодисментов».

Фото с личной страницы Д. Болатханулы в Facebook