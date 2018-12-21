Павлодарские аграрии поставят в Астану около 2 тысяч тонн овощей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в стабилизационном фонде Астаны имеется порядка 1,3 тыс. тонн продукции, передает официальный сайт столичного акимата.
В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию межрегиональной кооперации производителями Павлодарской области будет поставлено около 2 тыс. тонн овощей. На прошлой неделе в столицу отправлены первые караваны с сельскохозяйственной продукцией: это около 40 тонн моркови и картофеля по цене 55 тг/кг и 60 тг/кг, соответственно. В настоящее время продукция реализуется в двух торговых точках - на рынках «Шапагат» и «Биг Шанхай».
«Торговые места предоставлены на безвозмездной основе. Для полного охвата рынка города данный вопрос отрабатываем с рынками и сетями. Для регулирования цен в предновогодний период огурцы и помидоры будут закуплены для реализации на коммунальном рынке. Купить огурцы и помидоры с надбавкой не более 10% можно будет на рынке «Шапагат», - отмечается в сообщении.
В настоящее время в стабилизационном фонде имеется порядка 1300 тонн продукции. Комиссией утверждены розничные цены на картофель - 60 тг/кг и на морковь - 55 тг/кг на весь период реализации. Также снижены цены на сахар стабилизационного фонда, оптовая - 215 тг/кг, розничная - 230 тг/кг.
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