Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -29 °С
Алматы: -9 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Павлодарские аграрии поставят в Астану около 2 тысяч тонн овощей

21 Декабря 2018 14:33 189
Поделиться:
Павлодарские аграрии поставят в Астану около 2 тысяч тонн овощей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в стабилизационном фонде Астаны имеется порядка 1,3 тыс. тонн продукции, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию межрегиональной кооперации производителями Павлодарской области будет поставлено около 2 тыс. тонн овощей. На прошлой неделе в столицу отправлены первые караваны с сельскохозяйственной продукцией: это около 40 тонн моркови и картофеля по цене 55 тг/кг и 60 тг/кг, соответственно. В настоящее время продукция реализуется в двух торговых точках - на рынках «Шапагат» и «Биг Шанхай».

«Торговые места предоставлены на безвозмездной основе. Для полного охвата рынка города данный вопрос отрабатываем с рынками и сетями. Для регулирования цен в предновогодний период огурцы и помидоры будут закуплены для реализации на коммунальном рынке. Купить огурцы и помидоры с надбавкой не более 10% можно будет на рынке «Шапагат», - отмечается в сообщении.

В настоящее время в стабилизационном фонде имеется порядка 1300 тонн продукции. Комиссией утверждены розничные цены на картофель - 60 тг/кг и на морковь - 55 тг/кг на весь период реализации. Также снижены цены на сахар стабилизационного фонда, оптовая - 215 тг/кг, розничная - 230 тг/кг.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Астана, Сельское хозяйство,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив