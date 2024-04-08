Павлодарская область в аутсайдерах по решению экологических проблем

Павлодарская область оказалась в числе отстающих по исполнению Дорожных карт в сфере экологии. При этом данные министерства и профильного управления довольно сильно расходятся. Почему может возникнуть такая разница в цифрах, рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, передает корреспондент агентства Kazinform

Главными экологическими вопросами для Павлодарской области Жомарт Алиев назвал вредные выбросы промышленных и энергетических предприятий, сточные воды и утилизацию отходов.

— На сегодняшний день Павлодарский регион является одним из самых нагруженных с точки зрения экологии. Здесь имеются и горно-металлургические комплексы, и предприятия теплоэнергетики, нефтехимия, промышленные гиганты. Объем эмиссий в окружающую среду непосредственно влияет на экологию… Для Павлодарской области актуальны проблемы типичные и для других промышленных регионов: загрязнение атмосферного воздуха, проблема со сбросом сточных вод, проблема с переработкой, утилизацией, сортировкой твердо-бытовых отходов, — перечислил вице-министр-экологии.

Жомарт Алиев напомнил, что все крупные предприятия по закону должны выполнять ряд обязательств, направленных на улучшение экологической обстановки. Для Павлодарской области существует даже отдельная экологическая Дорожная карта, в которой — больше 30 пунктов. Однако это не значит, что исполняют ее должным образом.

— Акиматом Павлодарской области разработана Дорожная карта по улучшению экологической ситуации. На сегодняшний день из 33 пунктов в срок реализованы 14, остальные имеют более длительное решение. Павлодарская область по реализации Дорожных карт оказалась одним из аутсайдеров. Это факт, — отметил спикер.

Эту позицию в министерстве озвучивают не впервые. В конце января глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев назвал регионы, ставшие аутсайдерами в области реализации Дорожных карт. Речь тогда шла об экологической обстановке и снижении количества вредных выбросов.

Среди отстающих оказалась, в том числе, Павлодарская область. В качестве одного из упущений назвали действия АО «ЕЭК» — не проведенный компанией ремонт пылегазоочистных установок.

В связи с этим, в областном департаменте экологии согласились рассказать, что именно включает в себя Дорожная карта. В ведомстве сообщили «Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Павлодарской области» утверждена в сентябре 2020 года министерством и акиматом.

— Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Павлодарской области включает 33 мероприятия. Полностью выполнены 20 пунктов со сроком исполнения 2020–2023 годы, 10 пунктов 2024 года находятся на исполнении, 3 исполняются постоянно, — прокомментировали в областном департаменте экологии после критики со стороны министерства.

По информации госоргана, мероприятия в Дорожной карте делятся на несколько категорий. Это сокращение вредных выбросов, управление отходами, озеленение, снижение выбросов от автотранспорта, снижение выбросов от отопительных печей частного сектора, контроль за водными ресурсами и повышение экологической культуры. Часть мероприятий из списка должны проводиться каждый год. Например, ликвидация стихийных свалок и уход за зелеными насаждениями.

Среди выполненных пунктов — реконструкция энергоблока № 5 АО «ЕЭК», которую провели около четырех лет назад, замена электрофильтров печи спекания АО «Алюминий Казахстана» на гибридные. А по периметру санитарно-защитных зон предприятий установлены посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Часть пунктов — трудо- и времязатратные, на их реализацию необходимы сотни миллионов тенге. Другие включают в себя рассмотрение возможности применения новых технологий или разработку проектов. Так, один из исполненных пунктов плана звучит как «рассмотреть возможность использования энергетических мощностей АО „Евроазиатская энергетическая корпорация“ для отопления города Аксу вместо сброса теплообменных вод в реку Иртыш». Возможность рассмотрели, но не нашли этот вариант целесообразным. Или есть пункт по ограничению движения машин во дворах. Здесь тоже дается вывод, что правовые механизмы уже есть и разработка новых правил нецелесообразна.

А есть пункты вроде контроля за лесными пожарами или перевода всего частного сектора на центральное отопление. Это работа не одного года, которая ведется по всей области. Например, чтобы даже частично подключить частный сектор к центральному отоплению, нужно сначала создать для этого условия. Сюда относится ремонт и строительство новых тепломагистраей.

Еще одна задача, прописанная в Дорожной карте, — проведение ремонтов пылегазоочистных установок АО «ЕЭК». Этой зимой в Минэкологии сообщили, что работа в прошлом году не проводилась, а в компании заявили, что критика в их адрес не обоснована. И работу они провели.

— В 2023 году на энергоблоках № 8 и № 2 электростанции АО «ЕЭК» выполнены ремонты золоулавливающих установок. Инвестиции превысили 319 миллионов тенге. Выполненные ремонты позволили увеличить эффективность установок и снизить выбросы золы на 865 тонн с июля по декабрь 2023 года. В 2024 году на ремонты золоулавливающих установок планируется направить более 308 миллионов тенге. Ожидаемое снижение выбросов твердых загрязняющих веществ составит до 100 тонн, — сообщили в компании.

Другой пункт Дорожной карты — обеспечить уход за зелеными насаждениями и контролировать их приживаемость. Так, по данным департамента управления экологии, 4 ноября 2022 года общественным фондом «Берегиня-Био» проведено обследование приживаемости осенних посадок на территории Сквера Металлургов. С учетом того, что количество высаженных деревьев превышает указанное заказчиком, установлена 100% приживаемость зеленых насаждений. А в конце мая прошлого года приживаемость весенних посадок оценили в 98%. Весной 2024 года должны оценить приживаемость осенних посадок 2022 года.

На деле, конечно, не все так радужно. Горожане много раз жаловались на качество ухода за деревьями. А в начале года павлодарские экологи из объединения «ЭКОМ» запросили у ЖКХ информацию об учёте приживаемости компенсационных посадок, проведённых по разрешениям на вырубку зелёных насаждений, выданным в 2019 и 2020 годах. Активисты требовали предоставить копии актов приживаемости с точным указанием сроков проведения обследования и адресами. Однако вместо запрошенных документов они получили весьма расплывчатый ответ и общие фразы.

Другими словами, все стороны дают разные сведения. Даже процент исполнения Дорожной карты, который называют представители министерства и специалисты областного управления отличается. С чем связаны разночтения, объяснил вице-министр экологии Жомарт Алиев. Одна из причин — отсутствие плановых проверок в последние два года.

— Действительно, иногда мы сталкиваемся с разночтением тех или иных цифр по Дорожным картам. Дело в том, что есть три стороны: министерство экологии в лице департамента экологии, местный исполнительный орган и природопользователь. Природопользователь передает информацию о проведенных работах и местному исполнительному органу, и министерству экологии. Однако, хочу отметить, что за последние два года в результате отдельных субъективных причин не было плановых проверок не только экологическими инспекторами, но и практически у всего корпуса госорганов. Это было связано с тем, что пересматривались системы государственного контроля, и зачастую те цифры, которые дает природопользователь, экологические инспекторы перепроверить не могут. Перепроверяется это все, когда инспектор заходит на предприятие и своими глазами видит, что сделано. Я ни в коем случае не хочу сказать, что кто-то нас ввел в заблуждение: за каждым природоохранным мероприятием стоит, помимо финансовых затрат, физическое исполнение и экологический эффект. К примеру, новый фильтр можно купить сегодня, заплатить за него миллионы тенге, но пока этот фильтр доедет из Европы, пройдет время. И получается, по отчетности, несколько сотен миллионов уже заплачены, но фильтра еще нет, реализации нет, как и экологического эффекта, — говорит Жомарт Алиев.

Вице-министр отметил, что из-за политической ситуации в мире у многих предприятий возникли сложности с поставкой оборудования из-за рубежа.

— До введения санкций природопользователь знал, что завершит работы за полгода, а теперь эта процедура растягивается на два года. Мы же делаем простую сухую статистику. Говорим, фильтр должен был стоять в прошлом году, а его установят только в этом году. Идёт неисполнение, хотя есть объективные причины, — сказал Жомарт Алиев.

Вице-министр добавил: чтобы понять, почему именно Павлодарская область попала в число аутсайдеров, нужно детально рассматривать каждый пункт Дорожной карты и разбираться в причинах. Рассказал он и о том, что планируется делать для улучшения экологической обстановки в регионе и стране в целом.

— С 2025 года вступает в силу норма, обязательная для предприятий первой категории. Это наиболее крупные загрязнители, которые осуществляют 80-85% эмиссий всех загрязняющих веществ в окружающую среду. Для них вступает в силу норма об обязательном получении комплексного экологического разрешения. Это документ, который должен основываться на наилучших доступных технологиях, а применение наилучших доступных технологий накладывает обязательства проводить глубокую модернизацию производства. И не только с точки зрения минимизации выбросов в окружающую среду, но и с точки зрения пересмотра технологического цикла, — заявил спикер

Также Жомарт Алиев напомнил, что качество воздуха в Павлодаре страдает не только из-за заводских выбросов, определенную роль вносит частный сектор. По словам вице-министра, эту проблему в будущем может решить газификация или подключение частного сектора к централизованной системе теплоснабжения.

Напомним, на начало года в аутсайдерах по исполнению Дорожных карт в сфере экологии, помимо Павлодарской области, оказались Мангистауская, Акмолинская и область Улытау.