Названы отстающие регионы по реализации дорожных карт в сфере экологии

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев о проводимых мерах по снижению вредных выбросов с предприятий страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Для улучшения экологической обстановки крупные предприятия ежегодно разрабатывают планы природоохранных мероприятий, в рамках которых предусмотрен ряд мер. Это реконструкция всех четырех сернокислотных цехов ТОО «Казцинк» до 2025 года, которая позволит снизить объем выбросов диоксида серы на 20%, или на 3,7 тысячи т/год. В Жезказгане и Балхаше на металлургических комбинатах ТОО «Казахмыс Смэлтинг» до конца 2025 года ожидается снижение выбросов на 50%. Произойдет это за счет запуска сернокислотного цеха, - сказал Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства.

Также группой компаний ERG в ближайшие 10 лет планируются инвестиции в размере 228 млрд тенге, направленные на снижение выбросов твердых частиц на 56%, сбросов на 30%, объемов водопотребления на 33%, переработку и реализацию вторичных материалов до 2 млн тонн.

По словам министра, министерством совместно с общественностью, экоактивистами, местными исполнительными органами и природопользователями рассмотрены экологические проблемы регионов. Для их решения разработали 18 дорожных карт, в рамках которых на 2020-2023 годы было предусмотрено 336 мероприятий. Из них исполнено 205 или 61%:

в 2020-2021 гг. – 111 из 178 (62%);

2022 г. – 44 из 81 (54%);

2023 г. – 50 из 77 (65 %).

- В рамках реализации дорожных карт по итогам 2023 года среди отстающих регионов находятся Мангистауская, Павлодарская, Акмолинская области и область Улытау, где процент исполнения мероприятий ниже 50%, - отметил глава Минэкологии.

Среди наиболее важных, но неисполненных мероприятий в Акмолинской области – рекультивация карт хвостохранилища ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» и модернизация очистных сооружений КОС в Кокшетау и Степногорске.

В Павлодарской области АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» не проведены ремонтные работы пылегазоочистных установок.

В Мангистауской – не выполнена ликвидация радиоактивных очагов на территории химико-гидрометаллургического завода. Также среди неисполненных задач – начало второй очереди реконструкции канализационно-очистных сооружений №2 с биологической очисткой сточных вод в городе Актау, строительство и монтаж котлоагрегата ТОО «КазахмысЭнерджи» в области Улытау.