Павлодарская область привезла около 550 тонн продукции на ярмарку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается сельскохозяйственная ярмарка. В эти выходные на площадке около ТРЦ «Хан Шатыр» свою продукцию в 550 тонн представила Павлодарская область. Цены здесь на 10-15% ниже рыночных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Павлодарская область всегда славилась обилием овощей и мяса. Необходимые продукты для жителей столицы будут реализовываться в эти выходные с 9 утра до 18:00.

«Мы привезли с собой порядка 550 тонн сельхозпродукции. В основном это картошка, морковь, мясо и многое другое», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области Макашев Нурболат.

«Мы не раз слышали о ярмарке. Все не успевали приехать, а сегодня получилось. Хорошо, что она проходит каждую неделю», - поделилась жительница столицы Асемгуль.

Павлодарская область решила не только привезти товары, но также рассказать о ярмарках, которые были популярны в казахской степи. Был организован специальный стенд, где выступали, исполняли кюи и рассказывали о традициях и истории ярмарок.

«Павлодар ценится картошкой. Большим ассортиментом представлена овощная группа. Также область привезла бакалейную, мясо-молочную продукцию. За время ярмарок реализовано порядка 3 тысяч тонн продукции. Участвовали более 420 предпринимателей со всех регионов республики», - рассказал руководитель управления предпринимательства г. Нур-Султан Руслан Идрисов.

Подобные ярмарки – стали отличной возможностью для горожан купить товары по приемлемым ценам.

На ярмарке соблюдаются все санитарные нормы. Для удобства на территории стрелками указан маршрут движения, имеется разметка для соблюдения социальной дистанции, на турникетах установлены санитайзеры для гигиены рук. Также есть баннеры, напоминающие посетителям о соблюдении карантинных мер, в том числе масочного режима.

Всего, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей и фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областей.