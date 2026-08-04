Павлодарка выиграла суд против акимата по земельному спору

Женщина обратилась в суд с требованием о признании незаконным передачу земли общего пользования частному лицу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Кассационном суде РК сообщили, с иском на городской акимат обратилась жительница Павлодара. По мнению женщины, земельный участок рядом с ней отдали в частное пользование. Жительница узнала, что территория относится к общему пользованию. К тому же на ней расположены инженерные коммуникации, оборудована парковка.

Отмечается, что в судах первой и второй инстанции в иске павлодарке отказали, но она на этом не остановилась и обратилась в кассацию.

— Суд установил, что на момент принятия постановления акимата земельный участок относился к землям общего пользования, процедура изменения его статуса не проводилась, а при согласовании предоставления участка не были соблюдены требования земельного законодательства. Кроме того, нижестоящие суды не дали надлежащей оценки наличию инженерных коммуникаций и другим существенным обстоятельствам дела, — сообщили в Кассационном суде по административным делам.

В итоге в столице судебные акты нижестоящих судов отменили, а иск павлодарки удовлетворили, признав постановление акимата незаконным.

Напомним, в Шымкенте инвентаризация земель выявила незаконно выданные участки и ошибки на карте.