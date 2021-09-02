Павлодарка оформила кредит на два миллиона тенге на жителя Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали павлодарку, подозреваемую в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные лица незаконно оформили на его имя кредит и нанесли ущерб на сумму в 2 миллиона тенге. О долге по займу потерпевший узнал, когда пришло извещение из банка и он сразу же обратился в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С целью задержания мошенников, полицейские ОП г. Кентау провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате принятых мер, оперативники установили личность подозреваемой, которой оказалась жительница Павлодара. Сотрудники выехали по указанному адресу и задержали аферистку по месту жительства.

Следствием установлено, что молодая девушка, с целью лёгкой наживы и используя данные потерпевшего обманным путем оформила кредит на чужое имя, а деньги потратила на свои нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Выясняются все обстоятельства и причастность аферистки к другим аналогичным преступлениям.