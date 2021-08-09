Павлодарец поджег жену из-за ссоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Павлодарец в ходе ссоры облил спиртом и поджег свою супругу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Павлодарского района поступил вызов о том, что в одном из сел района мужчина поджег свою супругу.

Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 8 августа после семейного мероприятия около 02.00 часов между супругами произошел конфликт.

«Ссора была из-за того, что пьяный мужчина хотел выехать за рулем своего авто, а жена пыталась отговорить его. Супруг достал из холодильника спирт, облил им женщину и поджег зажигалкой» , – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Опомнившись, мужчина сразу же стал тушить ее, снял с нее горевшую одежду и вызвал скорую помощь. Сельчанка с ожогами 1 степени госпитализирована с больницу города Павлодара.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 107 УК Республики Казахстан.