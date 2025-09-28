РУ
    «Павлодар: пульс региона» – фильм о будущем индустриального сердца Казахстана

    Телерадиокомплекс Президента Казахстана снял документальный фильм «Павлодар: пульс региона», посвященный развитию индустриального центра страны и его людям. Сегодня, 28 сентября, состоялась премьера, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Павлодар: пульс региона»
    Фото: скрин из видео ТРК Президента

    Авторы проекта показали Павлодарскую область как регион, где промышленная мощь сочетается с современными технологиями и вниманием к человеку.

    «Павлодар: пульс региона»
    Фото: скрин из видео ТРК Президента
    Павлодар, фильм
    Фото: скррин из видео Jibek Joly

    Аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул пять приоритетных направлений развития региона:

    1. диверсификация и развитие экономики; 
    2. развитие человеческого капитала; 
    3. улучшение экологической обстановки; 
    4. улучшение транспортной инфраструктуры; 
    5. создание благоприятной, комфортной среды для жителей.
    «Павлодар: пульс региона»
    Фото: скрин из видео ТРК Президента
    Павлодар, фильм
    Фото: скрин из видео Jibek Joly

    Особое внимание уделено модернизации предприятий. Павлодарский нефтехимический завод, Казахстанский электролизный завод, «Богатырь Комир» и «Компания Нефтехим LTD» демонстрируют примеры внедрения новых технологий, цифровизации и повышения экологичности производства.

    «Павлодар: пульс региона»
    Фото: скрин из видео ТРК Президента

    В фильме показано, что промышленный рост региона неразрывно связан с ответственным отношением к экологии. Предприятия внедряют современные очистные системы, повторное использование ресурсов и новые катализаторы, минимизирующие воздействие на окружающую среду.

    «Павлодар: пульс региона»
    Фото: скрин из видео ТРК Президента
    Павлодар, фильм
    Фото: скрин из видео Jibek Joly

    Отдельный блок посвящен подготовке кадров. На предприятиях действуют программы дуального обучения, социальные лифты и корпоративная поддержка молодых специалистов. Павлодарская область входит в число лидеров страны по реализации дуального образования.

    Зритель также увидит примеры развития аграрного сектора региона. Благодаря Иртышу активно внедряются влагосберегающие технологии полива, цифровизация сельхозмашин, а также создаются комфортные условия для работы молодых специалистов.

    Павлодар, фильм
    Фото: скрин из видео Jibek Joly

    Внимание уделено и социальной сфере. В частности, развитию транспортной инфраструктуры, сохранению трамвайного парка, открытию «Комфортной школы» и инновационного центра «Алтын сақа». Отдельный акцент авторы сделали на культурной жизни региона. Особая гордость Павлодарской области — симфонический оркестр филармонии имени Исы Байзакова, представлявший Казахстан на международной сцене.

    «Павлодар: пульс региона»
    Фото: скрин из видео

    Зритель узнает истории специалистов, которые работают на крупнейших предприятиях региона, и примеры того, какие новые возможности открываются для молодежи.

    В картине приводятся слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что Павлодарская область — один из важнейших индустриальных центров страны с огромными перспективами, где живет немало предприимчивых людей, способных реализовать проекты, востребованные не только на республиканском, но и мировом уровне.

    Премьера фильма стартовала сегодня в 15:30 на канале Jibek Joly.

    Ранее мы писали, что Павлодарский нефтехимический завод с начала года отгрузил около 3 млн тонн готовых нефтепродуктов. 

     

    Павлодар Промышленность Павлодарская область
