Павлодар останется без воды еще на 5 часов

В 30-градусную жару павлодарцы остались без воды. Работа насосного оборудования на южном водозаборе до сих пор не восстановлена. Восстановить водоснабжение обещают к одиннадцати вечера, передает корреспондент агентства Kazinform.

Воды нет с полудня. К вечеру монополист ТОО «Павлодар-Водоканал» наконец нарушил молчание.

- Сегодня, в первой половине дня на насосной станции первого подъема южного водозабора произошло отключение насосного оборудования, по городу Павлодару снижено давление подачи воды. В настоящее время ТОО «Павлодар Водоканал» и аварийные службы города занимаются переключением насосного оборудования и восстановлением параметров подачи водоснабжения. На месте находится аким области Асаин Байханов, а также руководство акимата города и коммунальных служб, - сообщает ТОО «Павлодар-Водоканал».

По информации «Водоканала», сейчас воду в многоэтажки подают на пониженном давлении, временно будет прекращена подача воды в садоводства. Повышать давление воды в городской сети начнут к 18:00. Полностью восстановить давление обещают к 23:00.

Сначала ТОО «Павлодар-Водоканал» проинформировал, что причиной отключения послужил перепад напряжения питающей электрической сети. Позже эту фразу из публикации в официальном инстаграм-аккаунте убрали.

Другой монополист – энергетическая компания АО «Павлодарэнерго» - не подтверждает, что проблема на южном водозаборе могла возникнуть из-за отключения электроснабжения.

- В сетях электроснабжения АО «Павлодарская РЭК» 35-110 кВ сегодня, 21 июня, с 00:00 до 13:00, технологических отключений по Павлодару не зафиксировано. Питание подстанции осуществляется по нормальной схеме, - прокомментировали в АО «Павлодарэнерго».

Павлодарцы тем временем активно раскупают воду в магазинах.

Напомним, большая часть города осталась без воды около полудня.