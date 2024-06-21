Часть Павлодара осталась без воды

Уже несколько часов в Павлодаре нет воды. Официальная причина - просадка напряжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Воды нет с полудня. Там, где есть, напор совсем слабый. Вода подается на пониженных параметрах.

В службе 109 сообщают о просадке напряжения. Ситуацию прокомментировали и в городском акимате.

- В связи возникшей неисправностью в части подачи электроэнергии на насосную станцию первого подъема, понизилась подача давления водоснабжения, в настоящее время ТОО «Павлодар Водоканал» занимается переключением насосного оборудования и восстановлением параметров подачи водоснабжения, - сообщили в акимате.

Подвоз воды уже организован в больницы, в центр переливания крови и социальные объекты с проживанием, такие как Дом малютки.

Восстановить водоснабжение павлодарцам обещают до 17:00. Но многие горожане уже закупаются водой в магазинах.