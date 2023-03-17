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Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу

17 Марта 2023, 17:00
Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Павел Колмаков занял второе место в финальном этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине индивидуальный могул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этап Кубка мира стартовал сегодня в Алматы на горнолыжном курорте «Шымбулак. В первый день соревнования спортсмены из 7 стран приняли участие в индивидуальном могуле.

Казахстан представляли трое спортсменов. Аяулым Амренова по итогам квалификации вошла в топ-10, набрав 64,25 баллов.

«Подготовка к домашнему этапу прошла хорошо, в этом году соревнование проходит на новой трассе, в целом трасса отличная. Также погода сегодня радует. К сожалению, допустил ошибку во время квалификации, но вошла в топ-10. Это уже хорошо. Буду стараться в финале попасть в тройку лучших. Что касается этого сезона, то наша сборная показала в целом неплохие результаты, мы всегда были в 10 лучших, но предстоит еще много работы. Будем биться за медали», - сказала Аяулым Амренова перед финалом.

В финале она показала 66,76 баллов и заняла 12-ю строчку. Призерами среди женщин стали француженка Лаффон Перрин (79,05 балла), американки Джелин Кауф (78,21) и Джонсон Тесс (73,93).

От Казахстана также выступили двое мужчин - Антон Бондарев не смог попасть в число шестнадцати финалистов, он занял в квалификации 17-е место с оценкой 70,25 баллов. А Павел Колмаков успешно прошел квалификацию, с результатом 79,44 балла занял первую строчку и оказался в финале. Далее он со вторым местом прошел в суперфинал, его результат был 82,24 балла. В суперфинале Павел Колмаков занял второе место (78,72) балла. Он уступил канадцу Микаэлю Кингсбери (85,67), бронзовым призером стал австралиец Мэтт Грэм (78,42).

Ранее сообщалось, что спортсмены из 14 стран примут участие в финале Кубка мира по фристайлу в Алматы. Завтра пройдут финальные соревнования по параллельному могулу.

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