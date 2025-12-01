Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Google и Amazon

— Свершилось. Наша децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon запущена. Первые AI-запросы от пользователей уже обрабатываются Cocoon с 100% конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров GPU уже зарабатывают TON. Сайт https://cocoon.org работает, доступны документация и исходный код, — сообщил Павел Дуров в Telegram.

Как отметил Дуров, централизованные вычислительные провайдеры, такие как Amazon и Microsoft, выступают дорогостоящими посредниками, повышающими цены и снижающими уровень приватности. В то время как Cocoon решает как экономические, так и конфиденциальные проблемы, связанные с традиционными AI-провайдерами.

— Теперь — масштабирование. В ближайшие недели мы будем подключать больше мощностей GPU и привлекать больше разработчиков в Cocoon. Пользователи Telegram могут ожидать новые AI-функции, построенные на основе 100% конфиденциальности. Cocoon вернёт контроль и приватность туда, где им и место — к пользователям, — заявил основатель Telegram и создатель экосистемы TON.

Ранее Дуров приезжал в Астану на открытие специализированной лаборатории искусственного интеллекта.