    00:07, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Павел Дуров запустил Cocoon — альтернативу Google и Amazon

    Павел Дуров объявил о запуске Cocoon (Confidential Compute Open Network) — платформы, обещающей заменить традиционные облачные сервисы Google и Amazon, передает агентство Kazinform.

    Павел Дуров запустил Cocoon
    Скрин из видео Blockchain Life Forum

    — Свершилось. Наша децентрализованная сеть конфиденциальных вычислений Cocoon запущена. Первые AI-запросы от пользователей уже обрабатываются Cocoon с 100% конфиденциальностью. Владельцы графических процессоров GPU уже зарабатывают TON. Сайт https://cocoon.org работает, доступны документация и исходный код, — сообщил Павел Дуров в Telegram.

    Как отметил Дуров, централизованные вычислительные провайдеры, такие как Amazon и Microsoft, выступают дорогостоящими посредниками, повышающими цены и снижающими уровень приватности. В то время как Cocoon решает как экономические, так и конфиденциальные проблемы, связанные с традиционными AI-провайдерами.

    — Теперь — масштабирование. В ближайшие недели мы будем подключать больше мощностей GPU и привлекать больше разработчиков в Cocoon. Пользователи Telegram могут ожидать новые AI-функции, построенные на основе 100% конфиденциальности. Cocoon вернёт контроль и приватность туда, где им и место — к пользователям, — заявил основатель Telegram и создатель экосистемы TON.

    Ранее Дуров приезжал в Астану на открытие специализированной лаборатории искусственного интеллекта.

    Теги:
    Павел Дуров Связь, ТВ, IT Искусственный интеллект ИИ
